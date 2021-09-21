Труп на подвір'ї знайшла сусідка: у Львівській області 33-річний чоловік жорстоко вбив односельчанина

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років в'язниці.
У Самбірському районі Львівської області 33-річного чоловіка підозрюють у вбивстві свого односельчанина. Понівечений труп чоловіка 20 вересня на подвір'ї його власного дому виявила сусідка і заявила до поліції.
На тілі загиблого, 48-річного місцевого мешканця, були виявлені чисельні тілесні ушкодження, зокрема, переломи ребер та грудини. Як в подальшому встановили медики, ці травми і спричинили смерть чоловіка, повідомляє пресслужба поліції Львівщини.
Поліцейські встановили, що до скоєння вбивства причетний 33-річний односельчанин загиблого. 20 вересня ввечері між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший до смерті побив старшого.
Підозрюваного затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області жінка жорстоко вбила свого приятеля.