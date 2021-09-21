Труп на подвір'ї знайшла сусідка: у Львівській області 33-річний чоловік жорстоко вбив односельчанина

Труп на подвір'ї знайшла сусідка: у Львівській області 33-річний чоловік жорстоко вбив односельчанина

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років в'язниці.

У Самбірському районі Львівської області 33-річного чоловіка підозрюють у вбивстві свого односельчанина. Понівечений труп чоловіка 20 вересня на подвір'ї його власного дому виявила сусідка і заявила до поліції.

На тілі загиблого, 48-річного місцевого мешканця, були виявлені чисельні тілесні ушкодження, зокрема, переломи ребер та грудини. Як в подальшому встановили медики, ці травми і спричинили смерть чоловіка, повідомляє пресслужба поліції Львівщини.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Поліцейські встановили, що до скоєння вбивства причетний 33-річний односельчанин загиблого. 20 вересня ввечері між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший до смерті побив старшого.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Підозрюваного затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області жінка жорстоко вбила свого приятеля.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання