Труп односельчанина знайшли сусіди: у Житомирській області жінка зарізала ножем свого чоловіка

Між подружжям виник конфлікт, який завершився смертю.

У селищі Пулани Житомирської області сусіди виявили мертвим 42-річного односельчанина у його помешкані. Про покійного правоохоронцям місцеві повідомили у понеділок вранці, 6 вересня, інформує пресслужба поліції області.

Фахівці на місці події під час огляду тіла виявили проникаюче поранення черевної порожнини. Правоохоронці встановили, що напередодні між господарем оселі та його 49-річною дружиною виник конфлікт, під час якого жінка ударила чоловіка ножем. Наразі з нею працюють слідчі.

За цим фактом розпочатого за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, у Житомирі затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві і підпалі квартирі. Слідчі кажуть, що він вчинив пожежу, аби приховати розправу над родиною.

Новини України: у Житомирі затримали підозрюваного у подвійному вбивстві

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