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Труп в під’їзді: тернополянин знайшов на сходовій клітці мертвого чоловіка (фото)

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Труп в під’їзді: тернополянин знайшов на сходовій клітці мертвого чоловіка (фото)

фото умовне / pixabay.com

Що призвело до смерті чоловіка - встановлюють правоохоронці.

У четвер ввечері, 23 грудня, у Тернополі місцевий житель виявив труп чоловіка на сходовій клітці. Тіло лежало у під'їзді одного із житлових будинків, що на вулиці Галицькій.

Про це повідомляє видання "Файне Місто".

Побачивши мертву людину, чоловік викликав швидку допомогу та поліцію. Медики, які прибули за вказаною адресою, лише констатували смерть чоловіка, а тіло відправили на експертизу.

Причину і обставини смерті померлого встановлює поліція.

© Файне місто
Файне місто

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