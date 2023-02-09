Труп відвіз велосипедом до лісу і закопав: у Харкові чоловік вбив свого гостя (фото)

У Харкові 38-річний чоловік зарізав свого знайомого, який прийшов до нього в гості. Після вбивства душогуб на велосипеді відвіз тіло до лісу і закопав.

Як повідомили у середу, 8 лютого, у поліції Харківської області, зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Злочин стався в жовтні 2022 року. Під час застілля між 38-річним господарем квартири та його 42-річним знайомим виникла сварка. Зловмисник з ножем накинувся на гостя та завдав йому кілька поранень. Переконавшись, що постраждалий помер, чоловік на велосипеді відвіз тіло до Григорівського бору та закопав.

Зловмисником виявився 38-річний житель Новобаварського району міста Харків. Його затримали і повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Кривому Розі мама зарізала сина.

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