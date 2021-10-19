Труп викинув у колодязь: в Тернопільській області чоловік забив до смерті собаку

Труп викинув у колодязь: в Тернопільській області чоловік забив до смерті собаку

Чоловік нещадно побив пекінеса.

У Тернопільській області мешканець Чортківського району палкою забив до смерті собаку. Труп тварини чоловік викинув у колодязь.

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Як розповіли у поліції області, про інцидент правоохоронцям повідомила жителька Мельнице-Подільської ОТГ. Вона розповіла, що знайшла мертву собаку у криниці на власному подвір'ї.

Будинок заявниці обладнаний камерою відеоспостереження, яка і зафіксувала, як чоловік до смерті відгамселив тварину.

Як з’ясувалося, собаку породи пекінес забив родич жінки, з яким склалися неприязні відносини. Чоловік зайшов на подвір’я, коли господарів не було вдома. Собака почав гавкати на нього, тоді він схопив палку та забив тварину. Мертвого домашнього улюбленця родички він викинув в колодязь.

Правоохоронці розшукали порушника і за фактом злочину відкрили кримінальне провадження згідно зі ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. За скоєне чоловіку загрожує арешт до шести місяців, обмеження волі на термін до 3 років, або штраф до 51 тисячі гривень.

Нагадаємо, мешканець Запорізької області застрелив собаку на очах у дітей.

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