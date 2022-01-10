Син вбив маму в Івано-Франківську / ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Труп у квартирі знайшла сусідка: в Івано-Франківську син вбив рідну маму (фото)

Труп у квартирі знайшла сусідка: в Івано-Франківську син вбив рідну маму (фото)

Чоловік задушив маму під час конфлікту.

В Івано-Франківську 57-річний син вбив рідну маму. Тіло 82-річної жінки в квартирі знайшла сусідка і зателефонувала до поліції.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

"9 січня близько 12:30 до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те, що вона виявила за місцем проживання сусідку без ознак життя. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група обласної поліції, експерт-криміналіст та патрульні поліцейські", - розповідають у поліції.

Син вбив маму в Івано-Франківську / ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

На тілі покійної жінки правоохоронці виявили тілесні ушкодження. Як в подальшому встановила експертиза, причиною смерті жінки стала механічна асфіксія, тобто удушення.

Син вбив маму в Івано-Франківську / ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Поліцейські з’ясуваля, що 57-річний громадянин Республіки Білорусь приїхав до Івано-Франківська у вересні минулого року та проживав разом з матір'ю. Попередньо правоохоронці встановили, що між родичами виник конфлікт, в результаті чого син задушив матір.

Син вбив маму в Івано-Франківську / ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Підозрюваного у злочині затримали, зараз із з ним проводять слідчі дії. Також чоловіку призначать судово-психіатричну експертизу для встановлення його осудності.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

За скоєння тяжкого злочину чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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