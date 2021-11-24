Труп заховали у цистерну на закинутій фермі: зниклого мешканця Тернопільської області знайшли вбитим

Двох молодиків віком 20 і 22 роки підозрюють у вбивстві 41-річного односельця.

У вівторок, 23 листопада, безвісти зниклого 41-річного жителя Тернопільщини виявили мертвим на Рівненщині. Правоохоронці вже затримали двох жителів Тернопільщини, підозрюваних в умисному вбивстві чоловіка.

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Як розповіли у поліції Рівненської області, тіло розшукуваного із ознаками насильницької смерті виявили 23 листопада у металевій водозабірній ємності, майже повністю закопаній у землю, на території закинутої ферми в селі Нова Пляшева Дубенського району на Рівненщині.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Поліцейські попередньо з'ясували, що 19 листопада троє односельців із села Гаї Кременецького району приїхали на гужовій підводі в гості в село Тур'я, що у Рівненській області. Під час розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт. Коли односельці поверталися, 22-річний чоловік, прихопивши із будинку ніж, завдав ним 5 ударів у різні частини тіла 41-річному. Без ознак життя його вивезли та викинули тіло у цистерну.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Згідно з висновками експертів, смерть чоловіка настала внаслідок проникаючих колото-різаних поранень грудей із ушкодженням легень та масивної крововтрати.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 115 КК України, слідчі Дубенського районного відділу поліції 22-річному жителю села Гаї Кременецького району повідомили про підозру та підготували клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Щодо 20-річного жителя Тернопільщини вирішується питання про правову кваліфікацію його дій та участі у скоєному злочину.

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