Труп заховали в смітті: у Маріуполі під час пошуків жінки розкрили жорстоке вбивство чоловіка

Труп заховали в смітті: у Маріуполі під час пошуків жінки розкрили жорстоке вбивство чоловіка

Підозрюваного затримали.

У Донецькій області під час розшуку зниклої жінки поліція розкрила вбивство чоловіка. Виявилось, що розшукувана стала свідком розправи.

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Про це повідомили в Департаменті карного розшуку.

До поліції із заявою звернулась місцева жителька, яка повідомила про зникнення племінниці, яка могла бути свідком жорстокого вбивства. Поліція знайшла жінку та розкрила злочин.

"Встановлено, що місяць тому зникла дійсно стала свідком особливо тяжкого злочину. Її 36-річний знайомий до смерті забив чоловіка та залишив його на місці події. Після цього підозрюваний поїхав до іншого населеного пункту, а його спільники перенесли тіло до покинутого будинку, де сховали під купою сміття", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

У Нацполіції Донецької області додали, що вбивство сталося місяць тому в Маріуполі. Після розправи 36-річний чоловік втік до Вугледара. 25 листопада поліція знайшла тіло вбитого. Це - чоловік, 1973 року народження.

За даними слідства, під час застілля підозрюваний до смерті побив знайомого. Потім він втік, а його друзі перенесли труп загиблого до закинутого будинку. Їх також притягнуть до відповідальності.

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