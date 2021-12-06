Труп жінки підкинули сусіду під паркан: в Коломиї чоловік вбив знайому і з другом намагалися приховати тіло

Конфлікт між загиблою і чоловіком стався під час застілля.

В Коломиї Івано-Франківської області під час застілля гість побив до смерті подругу, а після цього з господарем будинку вирішили сховати тіло. Поліцейські затримали зловмисника і встановили його спільника.

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Як розповіли у пресслужбі поліції області, загиблу мешканку Коломиї на вулиці виявили перехожі вранці 4 грудня та зателефонували до місцевого відділу поліції. Під час огляду на тілі 41-річної жінки поліцейські виявили численні садни, що свідчило про насильницьку смерть потерпілої.

Працівники поліції опитали сусідів, свідків та очевидців і менш ніж за годину встановили особу зловмисника. Ним виявився 53-річний мешканець одного із сіл району.

Як встановили поліцейські, фігурант та потерпіла розпивали спиртні напої у помешканні товариша. Раптово між ними виник конфлікт, під час якого затриманий схопив дерев’яну палицю та почав бити її по голові. Від отриманих травм жінка померла. Після цього зловмисник спільно з господарем помешкання загорнули тіло в простирадло та винесли на вулицю до огорожі сусіднього господарства.

Слідчі затримали підозрюваного та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Прикарпатцю повідомили про підозру за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Відносно 48-річного господаря будинку вирішується питання про повідомлення підозри за вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 396 (Приховування злочину) Кримінального кодексу України.

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