Труп знайшли неподалік села: в Івано-Франківській області вбили 20-річного хлопця

Вбивця встромив ножа у груди свого товариша.

Поблизу села Рибне на Івано-Франківщині виявили тіло 20-річного уродженця Закарпаття. Молодика вбив його товариш.

Про це сьогодні, 26 грудня, повідомили у поліції Івано-Франківщини.

"Днями до поліції Тисмениці надійшло повідомлення про те, що поблизу села Рибне виявлено тіло чоловіка. Під час огляду на тілі загиблого правоохоронці виявили сліди насильницької смерті", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили обставини злочину та особу зловмисника.

Як з’ясувалося, між 20-річним уродженцем Закарпаття та його знайомим виник словесний конфлікт, що переріс у бійку, під час якої фігурант вдарив ножом у грудну клітку товаришу. Від отриманої травми мешканець Закарпатської області помер на місці. А зловмисник втік з місця вчинення злочину.

Тіло покійного відправили на судово-медичну експертизу.

Зловмисника оперативники затримали за лічені години після скоєння злочину. Його дії кваліфікують за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримали і повідомили йому про підозру. До суду подано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За скоєння тяжкого злочину затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Жорстокі вбивства

Нагадаємо, мешканка російського Єкатеринбурга задушила трьох своїх дітей. Свій вчинок жінка пояснила тим, що "в них вселився диявол".

На Рівненщині батько зарубав сокирою власного сина, а в Одеській області під час конфлікту 58-річний батько забив палицею до смерті 36-річного сина, а правоохоронцям вигадав іншу історію.

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