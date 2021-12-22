Труп знайшли сусіди: у Тернопільській області чоловік замерз на порозі будинку

Чоловік помер від переохолодження на подвір'ї сусідів.
У Тернопільській області від переохолодження помер 49-річний жителя м. Копичинці Чортківського району. Тіло загиблого виявили сусіди на території власного домогосподарства.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Тернопільської області.
"21 грудня у морг КНП "Чортківська міська лікарня" доставлено тіло жителя м. Копичинці Чортківського району, 1972 року народження, смерть якого настала внаслідок переохолодження", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники застерігають громадськість не допускати переохолодження організму.
"Тепло одягайтеся та не зловживайте алкогольними напоями, думка про те, що алкоголь зігріває - хибна. Будьте обережними під час руху на засніжених та слизьких дорогах. Не залишайте дітей без нагляду. Не нехтуйте елементарними правилами безпеки", - наголосили надзвичайники.
Нагадаємо, у Львівській області від переохолодження померла жінка, її тіло знайшл на стадіоні.
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