Труп знайшли сусіди: у Тернопільській області чоловік замерз на порозі будинку

Труп знайшли сусіди: у Тернопільській області чоловік замерз на порозі будинку

Чоловік помер від переохолодження на подвір'ї сусідів.

У Тернопільській області від переохолодження помер 49-річний жителя м. Копичинці Чортківського району. Тіло загиблого виявили сусіди на території власного домогосподарства.

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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Тернопільської області.

"21 грудня у морг КНП "Чортківська міська лікарня" доставлено тіло жителя м. Копичинці Чортківського району, 1972 року народження, смерть якого настала внаслідок переохолодження", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники застерігають громадськість не допускати переохолодження організму.

"Тепло одягайтеся та не зловживайте алкогольними напоями, думка про те, що алкоголь зігріває - хибна. Будьте обережними під час руху на засніжених та слизьких дорогах. Не залишайте дітей без нагляду. Не нехтуйте елементарними правилами безпеки", - наголосили надзвичайники.

Нагадаємо, у Львівській області від переохолодження померла жінка, її тіло знайшл на стадіоні.

У Львівській області від переохолодження померла 48-річна жінка | Новини України

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