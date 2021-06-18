Труп знайшли в багажнику з купою готівки: у Черкаській області вбили валютника (фото)

На думку поліції, вбивство чоловіка може бути пов'язане з його діяльністю.

У Тальному Черкаської області вбили 54-річного валютника. Мертвого чоловіка виявили у четвер ввечері, 17 червня, у багажнику його власного автомобіля. Там також лежала значна сума готівки.

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Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік напередодні поїхав з дому, та не повернувся. Тальнівчанину було 54 років, він займався обміном валюти. Зловмисники завдали потерпілому кілька ударів по голові від яких останній помер.

У поліції розглядають різні версії, зокрема і вбивство через його діяльність. Поліцейські оголосили причетних до вбивства у розшук і закликали усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити нападників, повідомити за номером 102.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині на очах у сусіда чоловік застрелив товариша і наклав на себе руки.

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