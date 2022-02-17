Труп знайшли в обгорілому будинку: на Прикарпатті в пожежі загинув чоловік (фото)

Тіло покійного виявили ще до приїзду вогнеборців.
Сьогодні, 17 Лютого, в селі Ріп’янка Калуського району Івано-Франківської області внаслідок пожежі загинув 59-річний чоловік. Виклик про займання вогнеборці отримали о 08:17.
Про це повідомила пресслужба ДСНС області.
"Прибувши на місце пожежі було встановлено, що виникла пожежа ліжка в житловій кімнаті приватного житлового будинку, на площі 5 м.кв. Ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1963 року народження без ознак життя", - йдеться у повідомленні.
За словами надзвичайників, займання сталось через необережне поводження з вогнем.
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