Трупи постійно привозять з України: в столиці Бурятії спорткомплекс перетворився на зал ритуальних послуг

В столиці Бурятії Улан-Уде центральний міський спортивний комплекс перетворився на зал ритуальних послуг. У приміщенні, де проводжають в останній путь загиблих на війні в Україні бурятів, стоїть їдкий трупний запах, який вже не вивітрюється.

Морально-психологічний стан місцевого населення погіршився через постійні надходження трун і поховання бурятів, ліквідованих на війні в Україні.

Про це ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"В столиці Бурятії центральний міський спортивний комплекс перетворився на зал ритуальних послуг. І вони вже не прибирають звідти вінки, бо ця церемонія стала постійною. До речі, регіональні ЗМІ про це вже пишуть. В регіонах люди вже починають ставити питання, що ж це за "спеціальна операція", що труни і поховання не закінчуються, а перемоги немає", - розповідає Жданов.

За словами військового експерта, настрої в російському суспільстві починають потроху змінюватися, але лише на окраїнах, де проходять ці поховання.

"До речі регіональна газета Бурятії написала: стан тіл настільки поганий, що трупний запах не вивітрюється з цього приміщення, де вони проводжають в останній путь. Розумієте, який там морально-психологічний стан? І зараз Путін вийде і скаже: "Новая война – давайте повторим", - зазначив Жданов.

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