Труп в коридорі і жахливе шипіння апаратів ШВЛ: з'явилося відео з коронавірусної лікарні у Мелітополі

Ковід-відділення майже вщент забите пацієнтами з коронавірусом.
У Мелітополі Запорізької області стрімко зросла кількість хворих на коронавірус. Інфекційна лікарня заповнена пацієнтами, а атмосфера, яка там панує, гнітюча.
Відео буднів медзакладу виклали у телеграм-каналі "Мелітопольграм".
На кадрах видно, як в коридорі біля палат стоїть каталка із тілом померлого пацієнта.
В палатах на першому поверсі зайняті майже усі місця.
"Палати в нас змішані. У нас немає чоловічих і жіночих через нехватку місць. На першому поверсі в нас лежать пацієнти, яких прирівнюють до реанімаційних, оскільки у реанімації для всіх місць у нас не вистачає", - розповідає лікарка.
В палатах стоїть суцільний гул - шиплять кисневі концентратори та апарати ШВЛ. Реанімація заповнена вщент.
Станом на сьогодні в інфекційному шпиталі в Мелітополі перебуває 280 пацієнтів, а загалом у місті коронавірус підтверджено в двох тисяч мелітопольців.
Від сьогодні у Мелітополі значно посилили карантинні обмеження.
Від 7 жовтня проїзд у транспорті тут чітко обмежений за часом – автобуси виходять на маршрути лише з 6-ї до 9-ї зранку та з 16-ї до 19-ї години ввечер. У транспорт відсьогодні пускають лише за умови довідки про вакцинацію чи з негативним ПЛР-тестом. Виняток – хіба для неповнолітніх учнів та студентів.
Окрім цього, у Мелітополі заборонили роботу усіх дитячих розважальних закладів, скасовані всі масові заходи, кафе та ресторани працюватимуть лише у випадку стовідсоткової вакцинації всіх співробітників, а чиновникам рекомендовано спілкуватися з містянами лише за попереднім записом.
Нагадаємо, що у Мелітополі швидкі привозять пацієнтів з коронавірусом кожні 10 хвилин. Хворі лежать навіть у коридорі.