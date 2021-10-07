Труп в коридорі і жахливе шипіння апаратів ШВЛ: з'явилося відео з коронавірусної лікарні у Мелітополі

Труп в коридорі і жахливе шипіння апаратів ШВЛ: з'явилося відео з коронавірусної лікарні у Мелітополі

Ковід-відділення майже вщент забите пацієнтами з коронавірусом.

У Мелітополі Запорізької області стрімко зросла кількість хворих на коронавірус. Інфекційна лікарня заповнена пацієнтами, а атмосфера, яка там панує, гнітюча.

Також читайте У Мелітополі посилили карантин: як працює громадський транспорт і торгові центри

Відео буднів медзакладу виклали у телеграм-каналі "Мелітопольграм".

На кадрах видно, як в коридорі біля палат стоїть каталка із тілом померлого пацієнта.

В палатах на першому поверсі зайняті майже усі місця.

"Палати в нас змішані. У нас немає чоловічих і жіночих через нехватку місць. На першому поверсі в нас лежать пацієнти, яких прирівнюють до реанімаційних, оскільки у реанімації для всіх місць у нас не вистачає", - розповідає лікарка.

В палатах стоїть суцільний гул - шиплять кисневі концентратори та апарати ШВЛ. Реанімація заповнена вщент.

Станом на сьогодні в інфекційному шпиталі в Мелітополі перебуває 280 пацієнтів, а загалом у місті коронавірус підтверджено в двох тисяч мелітопольців.

Від сьогодні у Мелітополі значно посилили карантинні обмеження.

Від 7 жовтня проїзд у транспорті тут чітко обмежений за часом – автобуси виходять на маршрути лише з 6-ї до 9-ї зранку та з 16-ї до 19-ї години ввечер. У транспорт відсьогодні пускають лише за умови довідки про вакцинацію чи з негативним ПЛР-тестом. Виняток – хіба для неповнолітніх учнів та студентів.

Окрім цього, у Мелітополі заборонили роботу усіх дитячих розважальних закладів, скасовані всі масові заходи, кафе та ресторани працюватимуть лише у випадку стовідсоткової вакцинації всіх співробітників, а чиновникам рекомендовано спілкуватися з містянами лише за попереднім записом.

У Мелітополі лікарня вщент заповнена пацієнтами з коронавірусом

Нагадаємо, що у Мелітополі швидкі привозять пацієнтів з коронавірусом кожні 10 хвилин. Хворі лежать навіть у коридорі.

Новини України: як у Мелітополі реагують на посилення карантинних обмежень

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання