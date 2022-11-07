Трупна отрута від окупантів потрапляє у ґрунтові води, а тварини об'їдають тіла: на Донбасі - екозагроза

На Донбасі ідуть запеклі бої, РФ не забирає з поля бою трупи, що становить загрозу екології.

На Донбасі росіяни не прибирають своїх вбитих найманців з поля бою і ця проблема набирає вже екологічного характеру, адже трупна отрута потрапляє в ґрунтові води, а мертві тіла об'їдають тварини.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю УНІАН.

"Проблема набирає вже екологічний характер. Є екологічні організації, які б'ють на сполох, адже убитих найманців з поля бою ніхто не прибирає. Трупна отрута потрапляє в ґрунтові води і розноситься, тварини об'їдають. У гуманітарному плані там справжнє пекло на землі. До речі, ми забезпечуємо наших бійців хлорним вапном, щоб вони могли хоча б трохи дезінфікувати місцевість перед своїми позиціями. Втрати оцінюються десь в 10 тисяч. Це те, що ми могли порахувати на полі бою перед нашими порядками", - сказав експерт.

Також Жданов розповів детальніше про ситуацію на Донбасі, зокрема в Бахмуті, Сватовому, Кремінній.

"Донецький напрямок - це політичне завдання. Путін сказав, що треба захопити Донецьку область, тому вони відправили туди приватні військові компанії, як найбільш боєздатну частину силових структур", - сказав він.

За словами Жданова, росіяни й раніше штрумували там позиції ЗСУ, а сьогодні цей напрямок активізувався ще й тому, що очільник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин хоче стати політичним лідером біля Путіна і намагається захопити владу в РФ.

Через це, за словами експерта, Пригожину, потрібна будь-яка перемога, взяття будь-якого населеного пункту, який є на слуху, щоб утвердитися перед Путіним і показати, що російський Генштаб є неспроможною організацією, а він в змозі вирішувати будь-які проблеми.

"І це має бути не маленьке село, а Соледар, Бахмут, Макіївка, Авдіївка чи щось таке", - пояснив експерт.

Через це на цьому напрямку ідуть інтенсивні бойові дії.

"У зв'язку з тим, що генерал Суровікін - хороший друг Пригожина, зараз кидаються всі ресурси на забезпечення бойовиків приватної військової компанії Пригожина. А він сьогодні просто "рве жили", щоб показати свою спроможність у веденні бойових дій і їхній успішності. Ось що зараз відбувається на цьому напрямку. Тому нам там вкрай важко. Там настільки важка ситуація, що 5-8 атак в день на наші позиції. Плюс перевага артилерії, плюс вони туди додають мобілізованих і намагаються вибити нас з цих позицій за рахунок вогневого натиску", - резюмував Жданов.

Ситуація на Донбасі

Бахмутський напрямок президент України Володимир Зеленський регулярно називає одним із найскладніших. Президент зазначив, що командування РФ день за днем впродовж місяців жене туди людей на смерть. За його словами, місто стало передовим фронтом, а вцілілих будинків у ньому практично не залишилося.

Водночас очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що Росія стягує мобілізованих на Кремінський і Сватівський напрямки. Впродовж доби росіяни до 10 разів намагаються прорвати оборону Збройних сил України.

Місто Кремінна на Луганщині наразі залишається одним із головних хабів, куди Росія відправляє "мобіків". Звідти їх одразу кидають на передову.

За даними американського Інстуту вивчення війни (ISW), українські війська продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна та вели штурм у напрямку Куземівки, що за 13 км на північний захід від Сватового.

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