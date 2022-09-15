"Трупний сморід і повна антисанітарія": бійців ЗСУ шокував військовий шпиталь окупантів на звільненій Харківщині

Все більше світлин з деокупованих територій показують наскільки росіяни зас*ранці.

Їхні місця розташування - суцільний смітник, навіть шпиталь, де перебували поранені нагадує сміттєзвалище.

Світлини зі "шпиталю" росіян зробили бійці ЗСУ у Малій Комишувасі Ізюмського району на Харківщині.

Госпіталь окупанти облаштували у місцевому храмі.

"Це - Свято-Троїцький храм, на його території окупанти зробили шпиталь. Абсолютна антисанітарія, відсутність будь-яких пригодних умов для надання медичної допомоги, страшенний "трупний" сморід свідчать про те, як насправді ставилися навіть до своїх поранених кацапи", - йдеться в повідомленні.

На світлинах видно, що у колишньому шпиталі купи сміття та бруду. Госпіталь більше нагадує помийницю.

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини. Зазначається, що російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.

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