Труїла колишніх, як щурів: жінка помстилася своїм екскоханцям та їхнім подругам

У Київській області жінка отруїла свого колишнього партнера, від якого 20 років тому завагітніла. Постраждали і жінки, серед яких була дружина іншого чоловіка, з яким підозрювана також зустрічалася в минулому.

Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

Зазначається, що жінка надіслала алкоголь із талієм колишньому, від якого була вагітна 20 років тому. Він випив і помер одразу. Ба більше, другу пляшку рому з подружками випила дружина іншого чоловіка, з яким жінка також зустрічалася в молодості.

"Раптовою та страшною смертю вмирає молодик з Іванкова, ще 5 людей ледь не загинули від загадкового отруєння талієм. Усі жертви напередодні отримали посилки з "призом" – пляшку спиртного та солодощі. Кримінальна поліція Київщини затримала жінку, яка відправляла потерпілим смертельні посилки", – розповідає очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, 14 лютого на День святого Валентина постраждалий отримав повідомлення у месенджер від невідомого номера про те, що його номер телефону брав участь у розіграші та виграв відповідний приз. За кілька днів він дійсно отримав пляшку ромута три шоколадки. Після того, як він скуштував алкоголь йому стало зле. Згодом він помер у лікарні.

Так само отруїлися алкоголем і жінки.

"2 лютого у мене був День ангела, і я вирішила запросити подруг відзначити. Ми розпили пляшку рому, яку я напередодні виграла в розіграші. Через кілька днів нам усім стало зле. Почало пекти в грудях і німіло тіло. Ми з подругою поїхали до Києва, і нас поклали в реанімацію. Волосся випадало жмутами", – розповіла потерпіла Інна.

Правоохоронці встановили особу, яка відправляла за допомогою кур'єрської служби пляшки рому з отрутою.

Правоохоронці встановили, що 20 років тому вона жила в Іванківському районі та мала стосунки з померлим чоловіком, але сімейне життя у них не склалося.

Було встановлено, що і чоловік однієї з чотирьох отруєних постраждалих теж мав колись стосунки з цією жінкою.

"Під час санкціонованого обшуку в будинку 35-річної зловмисниці було виявлено та вилучено ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, в яких вона здійснила покупку "подарунків", та інше. Поліцейські затримали жінку та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства слідчі Вишгородського управління поліції Київщини, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру [ч.1 ст.115 ККУ]", – повідомили правоохоронці.

Наразі жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що талій внесено до першого класу токсичності. Він не має смаку і запаху. Отруєння талієм — одне з найскладніших для діагностики. Характерний симптом отруєння сполуками талію – часткове випадання волосся, у значній дозі – тотальна алопеція. В разі високої дози алопеція не характерна, оскільки людина гине.

Нагадаємо, у Рівному 2-річний хлопчик проковтнув капсулу для прання. На щастя, медики змогли врятувати дитину.

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