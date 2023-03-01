Труїли дівчат по всій Україні: що відомо про небезпечну банду, яка "погоріла" у Хмельницькому

В Україні засудили банду, яка труїла людей та викрадала їхнє майно.

В Україні банда злочинців труїла жінок, після чого викрадала їхні цінні речі та гроші.

Про це повідомили в прокуратурі Хмельницької області.

Як стало відомо, організатором злочинної групи була 23-річна мешканка одного із сіл Миколаївської області. Спочатку вона залучила до вчинення злочинів свого 30-річного товариша, який раніше вже неодноразово був засуджений.

Вже після цього вони отруїли небезпечним препаратом трьох дівчат з Донеччини. Метою стало те, що вони хотіли вкрасти їхні ювелірні прикраси та гроші.

“Згодом зловмисниця долучила до групи ще одного знайомого – 31-річного мешканця Запоріжжя. Разом вони винаймали у автопрокатах автомобілі і роз’їжджали Україною, вишукуючи чергових жертв на курортах, базах відпочинку та розважальних закладах. Організаторка представлялася сестрою чоловіків і пильно стежила за реалізацією злочинів. Хлопці знайомилися з потенційними жертвами та, втершись у довіру, підсипали їм отруйну речовину у їжу або напої. Коли потерпілі втрачали свідомість, — грабували їх”, - розповіли в прокуратурі.

В Хмельницькому вони підсипали дозу препарату у каву двом місцевим мешканкам. Внаслідок чого одна з них - 29-річна жінка - померла від отруєння прямо на вулиці. Її 32-річну подругу ледве врятували лікарі.

“Експертиза показала, що смерть потерпілої наступила від отруєння антипсихотичним препаратом. Жінку та одного спільника засуджено до 14 років позбавлення волі, ще одного фігуранта – до 10 років 6 місяців ув’язнення, з конфіскацією майна усіх. Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку”, - додали в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що на Київщині 21-річна дівчина продавала жінок віком від 17 до 35 років в сексуальне рабство закордон, зокрема в Литву, ОАЕ та Монако.

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