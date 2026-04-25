Укрaїнa
Три будинки рознесло до руїн: РФ масовано вдарила по одній з областей на півдні (фото)

Внаслідок ворожого обстрілу Одещини пошкоджень зазнала припортова інфраструктура та житловий сектор, двоє людей отримали поранення.

Дмитро Гулійчук
Удар по Одещині 25 квітня

У ніч на 25 квітня російські війська знову масово атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

На півдні регіону пошкоджено житлову забудову та припортову територію. Внаслідок атаки двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога.

Пошкоджено та зруйновано три приватних житлові будинки, господарське приміщення та сім автомобілей. Також зазнали ушкоджень обʼєкти припортової інфраструктури. Пожежі, що виникли, наразі ліквідовані.

Удар по Одещині 25 квітня (9 фото)

Удар по Україні 25 квітня

Нагадаємо, сьогодні вночі, 25 квітня, росіяни завдали масованого удару по Україні.

Зокрема, під атаку потрапили Дніпро, Харків і Біла Церква.

