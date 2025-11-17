"Три доби без світла, води і зв’язку": журналістка розповідає про життя у Чернігівській області після удару РФ

Атака на Ніжин / © ДСНС

Журналістка Тетяна Ніколаєнко повідомила про критичну ситуацію в селах Чернігівщини, які вже третю добу залишаються без електропостачання після атаки на енергооб’єкт у Ніжині. Вона наголошує: життя без електрики в сучасному селі означає повний колапс базових умов виживання, виходячи далеко за межі проблеми зіпсованих продуктів.

Про це журналістка зробила емоційний допис у Facebook.

Колапс базових послуг: зв’язок і вода

Ніколаєнко розвіює міф про «виживання з піччю на дровах», акцентуючи на залежності життєво важливих систем від електроенергії:

Відсутність зв’язку: «Якщо нема світла, нема звʼязку,» — пише журналістка. Оскільки мобільний зв’язок у регіоні і без того слабкий, а пошкоджені ще навесні 2022 року вишки не відремонтовані, єдиний спосіб комунікації — Wi-Fi — недоступний через знеструмлення. Це створює пряму загрозу життю: «Ти можеш померти без жодних шансів викликати швидку».

Дефіцит води: найгострішою проблемою є водопостачання. Сучасні села повністю залежать від електричних насосних станцій та індивідуальних свердловин, оскільки в колодязях води давно немає. Без електрики насоси не працюють, а купівля достатньої кількості води в магазинах для господарських потреб, включаючи худобу, є неможливою та дорогою.

У своєму дописі Тетяна Ніколаєнко різко критикує діяльність міністерства енергетики, пов’язуючи теперішню вразливість регіону з проваленими проєктами з децентралізованої генерації.

Журналістка пише, що очільник Міненерго Герман Галущенко «завалив конкурси на децентралізовану генерацію на Чернігівщині», віддаючи перевагу некваліфікованим, але «слухняним» підрядникам.

«Галущенко завалив конкурси на децентралізовану генерацію на Чернігівщині… Гроші можна було давати лише тим, кого можна нагнути… щоб побудувати 4 недопалаци в Козині», — заявила вона.

Ніколаєнко зазначає, що хоча деякі мешканці мають генератори, це лише часткове і незручне рішення, яке вимагає важких фізичних зусиль (тягання 60-кілограмових пристроїв) та є проблематичним у ремонті.

Ситуація, описана журналісткою, підкреслює кризу стійкості інфраструктури в прифронтових регіонах.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики, зокрема, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.