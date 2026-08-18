Три головні недоліки павербанків: чому ними не варто зловживати

Телефон, Павербанк / © pexels.com

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Павербанки давно стали незамінними пристроями для власників смартфонів, ноутбуків та іншої електроніки. Вони особливо корисні під час тривалих поїздок, відключень електроенергії чи в ситуаціях, коли поруч немає розетки. Однак постійно використовувати зовнішній акумулятор як основне джерело живлення не варто.

Про це пише slashgear.com.

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Є щонайменше три причини, через які надмірна залежність від павербанка може бути невигідною або навіть небезпечною.

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1. Заряджання може бути повільнішим

Багато портативних акумуляторів забезпечують потужність близько 18–22,5 Вт. Для сучасних смартфонів цього може бути недостатньо, адже деякі моделі підтримують значно швидше заряджання.

Наприклад, сучасні iPhone можуть заряджатися потужністю до 40 Вт, а окремі Android-смартфони підтримують заряджання на 100 Вт і більше. Тому в разі доступу до розетки зарядний адаптер часто дозволить значно швидше поповнити заряд акумулятора.

Водночас сучасні павербанки з підтримкою Power Delivery можуть забезпечувати значно вищу швидкість заряджання. Однак така функція є не у всіх моделях.

2. Павербанк також зношується

Як і акумулятор смартфона, батарея зовнішнього зарядного пристрою поступово втрачає свою початкову ємність. Більшість павербанків використовують літій-іонні або літій-полімерні елементи, які мають обмежений ресурс.

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За даними виробників, багато зовнішніх акумуляторів розраховані приблизно на 300–500 циклів заряджання. Після цього вони не припиняють працювати миттєво, однак їхня ефективність і фактична ємність поступово знижуються.

Крім того, передавання енергії від одного акумулятора до іншого супроводжується втратами. Наприклад, павербанк на 10 000 мАг не обов'язково зможе двічі повністю зарядити смартфон із батареєю на 5000 мАг. На практиці кількість повних заряджань буде меншою.

Тому павербанк краще використовувати саме як резервне джерело живлення, а не постійно тримати підключеним до телефона за наявності розетки.

3. Старі або пошкоджені павербанки можуть бути небезпечними

Літієві акумулятори потребують обережного поводження. Пошкодження батареї, перегрівання або природне старіння можуть призвести до її здуття та інших несправностей.

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Особливо небезпечно залишати павербанк у місцях із високою температурою, наприклад у салоні автомобіля під прямим сонячним промінням. Також варто уникати використання пристрою, якщо він помітно нагрівається, має ознаки здуття або видає незвичний хімічний запах.

Окрему увагу слід приділяти дешевим моделям невідомого походження. Якщо пристрій не має належного захисту від перегріву та перепадів напруги, він потенційно може пошкодити акумулятор смартфона.

Павербанк — резерв, а не заміна розетки

Портативний акумулятор залишається корисним пристроєм, особливо під час відключень світла або тривалих поїздок. Водночас за можливості краще заряджати техніку безпосередньо від якісного мережевого адаптера.

А павербанк варто берегти для ситуацій, коли доступу до електромережі немає. Це допоможе продовжити термін його служби та уникнути зайвих ризиків.

Як ми писали, павербанки під час відключень світла можуть становити пожежну небезпеку, якщо їх неправильно використовувати або зберігати. Найбільші ризики пов’язані з пошкодженими та перегрітими акумуляторами, здуттям батареї, перезаряджанням і використанням невідповідних кабелів. Фахівці радять заряджати павербанк у прохолодному провітрюваному місці, не залишати його надовго підключеним до мережі та не допускати повного розрядження. Також не варто зберігати акумулятор у спекотному авто чи використовувати його під час заряджання, якщо виробник не передбачив функцію наскрізної зарядки.

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