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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Три хвилі балістичних ударів після переговорів: Зеленський різко відреагував на атаку РФ

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Російські війська від вечора здійснили три хвилі балістичних ударів по Києву, випустивши по столиці 21 ракету. Під ударом були житлові будинки, енергетичні об’єкти, інфраструктура вокзалу і метро, ТЦ і підприємства.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

«Три хвилі балістичних ударів випустили російські „гуманісти“ по Києву від вечора. Застосували 21 ракету. На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень», — наголосив глава держави.

Загалом наслідки нічних російських ударів фіксують у 12 областях. У Києві і регіонах поранення дістали 34 людини, серед них — п’ятеро дітей. Відомо про двох загиблих.

Зеленський різко звернувся до партнерів

Президент наголосив, що Росія завдала «показового удару» фактично одразу після переговорів. За його словами, це свідчить, що «немає справжніх змін» у позиції Кремля.

«Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика — відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки — кроки на припинення вбивств», — заявив Зеленський.

Він закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Москву, а також збільшити постачання систем протиповітряної оборони і ракет до них.

«Агресор заслуговує на відповідне ставлення. Україна заслуговує на підтримку. Життя людей заслуговує на захист», — додав президент.

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