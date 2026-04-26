Три кораблі і винищувач росіян уразила СБУ в Криму: куди ще поцілила

Атака українських дронів / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 26 квітня дрони СБУ атакували військово-морську базу Чорноморського флоту РФ у Севастополі та військовий аеродром «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в СБУ.

Цілями для ударів безпілотників стали, зокрема три військові кораблі, винищувач та обʼєкти ППО.

Реклама

В українській спецслужбі перелічили усі уражені цілі:

великий десантний корабель ВМФ РФ «Ямал»;

великий десантний корабель ВМФ РФ «Фільченков»;

корабель-розвідник «Іван Хурс»;

навчальний центр ЧФ РФ «Лукомка»;

штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;

РЛС МР-10М1 «Мис-М1»;

літак МіГ-31 на аеродромі «Бельбек»;

техніко-експлуатаційну частину аеродрому «Бельбек».

«Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога — флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки», — зазначив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.

Він додав, що такі операції триватимуть до того часу, доки Росія не припинить агресивну війну проти України.

Нагадаємо, що 18 квітня дрони СБУ завдали ударів по трьох російських військових кораблях у Криму.