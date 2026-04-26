ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
659
Час на прочитання
1 хв

Три кораблі і винищувач росіян уразила СБУ в Криму: куди ще поцілила

Безпілотники української спецслужби завдали ударів по ключових елементах військової інфраструктури ворога в окупованому Криму.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Коментарі
Атака українських дронів / © ТСН.ua

У ніч проти 26 квітня дрони СБУ атакували військово-морську базу Чорноморського флоту РФ у Севастополі та військовий аеродром «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в СБУ.

Цілями для ударів безпілотників стали, зокрема три військові кораблі, винищувач та обʼєкти ППО.

В українській спецслужбі перелічили усі уражені цілі:

  • великий десантний корабель ВМФ РФ «Ямал»;

  • великий десантний корабель ВМФ РФ «Фільченков»;

  • корабель-розвідник «Іван Хурс»;

  • навчальний центр ЧФ РФ «Лукомка»;

  • штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;

  • РЛС МР-10М1 «Мис-М1»;

  • літак МіГ-31 на аеродромі «Бельбек»;

  • техніко-експлуатаційну частину аеродрому «Бельбек».

«Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога — флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки», — зазначив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.

Він додав, що такі операції триватимуть до того часу, доки Росія не припинить агресивну війну проти України.

Нагадаємо, що 18 квітня дрони СБУ завдали ударів по трьох російських військових кораблях у Криму.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
659
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie