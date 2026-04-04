Три кружки та один туалет на 60 людей: Лубінець показав жахливі умови в Ужгородському ТЦК (фото)

Умови утримання в Ужгородському ТЦК / © Дмитро Лубінець facebook

Реклама

Представник уповноваженого з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков здійснив моніторинговий візит до Ужгородського РТЦК та СП. У результаті перевірки було виявлено жахливу антисанітарію у цій установі.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що попри перешкоджання з боку посадових осіб, вдалося зафіксувати кричущі порушення.

Реклама

Окрім того, що у людей, яких доставляли у ТЦК, без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист, вони перебувають в умовах, які, за словами Лубінця, принижують людську гідність.

«На 40–60 осіб — лише 3 кружки та 8 металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія — один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна», — перерахував ганебні умови утримання омбудсмен.

Лубінець зазначив, що працівників Ужгородського зонального відділу ВСП належно відреагували та посприяли проведенню моніторингу.

«Ситуація на моєму особистому контролі», — додав омбудсмен.

Реклама

Нагадаємо, голова Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що не варто очікувати «дива» внаслідок можливих змін у сфері мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, суть мобілізації залишиться тією ж, доки триває війна.