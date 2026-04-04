ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
15k
Час на прочитання
1 хв

Три кружки та один туалет на 60 людей: Лубінець показав жахливі умови в Ужгородському ТЦК (фото)

Умови перебування в Ужгородському РТЦК та СП принижують людську гідність.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Умови утримання в Ужгородському ТЦК

Умови утримання в Ужгородському ТЦК

Представник уповноваженого з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков здійснив моніторинговий візит до Ужгородського РТЦК та СП. У результаті перевірки було виявлено жахливу антисанітарію у цій установі.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що попри перешкоджання з боку посадових осіб, вдалося зафіксувати кричущі порушення.

Окрім того, що у людей, яких доставляли у ТЦК, без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист, вони перебувають в умовах, які, за словами Лубінця, принижують людську гідність.

«На 40–60 осіб — лише 3 кружки та 8 металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія — один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна», — перерахував ганебні умови утримання омбудсмен.

/ © Дмитро Лубінець facebook

© Дмитро Лубінець facebook

Лубінець зазначив, що працівників Ужгородського зонального відділу ВСП належно відреагували та посприяли проведенню моніторингу.

«Ситуація на моєму особистому контролі», — додав омбудсмен.

Нагадаємо, голова Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що не варто очікувати «дива» внаслідок можливих змін у сфері мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, суть мобілізації залишиться тією ж, доки триває війна.

Дата публікації
Кількість переглядів
15k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie