Три місяці боролася за життя: у Запоріжжі попрощалися з молодою мамою, пораненою ракетою РФ

Прощання з Наталією Ільєнко у Запоріжжі, яка загинула від наслідків російської атаки / © Колаж з фото з особистого архіву ексчоловіка Максима та з фото «Суспільного Запоріжжя»

У Запоріжжі 20 листопада попрощалися з 28-річною Наталією Ільєнко, яка загинула через наслідки російського обстрілу, влаштованого 18 серпня. Лікарі три місяці боролися за життя жінки, якій уламок влучив у спинний мозок. Подруги Наталії згадують її як неймовірно активну жінку, яка так мріяла про власний бізнес, та розповіли про маленьку доньку Єсенію.

Про це повідомляє «Суспільне».

Подруга загиблої Наталії, Влада Петренко, розповіла про події 18 серпня, коли російська армія завдала двох ракетних ударів по Запоріжжю, імовірно «Іскандерами». Одна з ракет вибухнула поруч із кав’ярнею, власницею якої була Ільєнко.

«Пам’ятаю тільки, що це були новини. Що жінка, яка тільки відкрила свою кав’ярню, була поранена внаслідок атаки. Потім, через знайомих, через дівчинку, яка також з нами працювала в кав’ярні, я дізналась, що це Наташа була. За добу я знайшла, в якій вона лікарні, де вона лежить», — поділилася спогадами Влада.

Ще одна подруга, Катерина Погоріла, розповіла, що Наталія давно мріяла мати власну справу. За словами жінки, у загиблої залишилася донька Єсенія, яка навчається лише у першому класі.

«Молода, гарна, неймовірна взагалі! Дуже добра. Вона дуже мріяла про свій бізнес. Вона така, дуже активна людина. Я взагалі в шоці. Казали, що з нею все добре буде… Дитину шкода дуже. Донька в неї Єсенія. В перший клас пішла, маленька ще», — розповіла Катерина.

Наталія Ільєнко / © Особистий архів колишнього чоловіка Максима

Влада додає, що до останнього сподівалася на диво й вірила, що Наталію вдасться врятувати. Її матір завжди ввідповідала всім у коментарях, що Наталія — воїн, і що вона впорається.

«Це була найсвітліша людина в моєму житті. Хоча я розуміла, що це майже нереально було поставити її на ноги. У неї уламок потрапив у спинний мозок», — розповіла Влада.

Вона з болем згадує і останні голосові повідомлення: «Ми голосовими повідомленнями спілкувались. Я необережно натисла на її голосове, почула її голос, і мене накрило, бо я більше ніколи його не почую».

Прощання з Наталією Ільєнко / © «Суспільне Запоріжжя»

Прощання з Наталією Ільєнко / © «Суспільне Запоріжжя»

Нагадаємо, 18 серпня 2025 року російські війська завдали по Запоріжжю два ракетні удари «Іскандерами». Були влучання по торговельному ряду та об’єкту критичної інфраструктури. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 36 осіб отримали поранення. Було пошкоджено зупинку громадського транспорту, кілька магазинів, маршрутку, навколишні будинки та виробничий цех.