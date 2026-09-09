Три нищівні удари по РФ, які зупинять ракетний терор: експерт розповів, що має робити Україна

Атака на НПЗ у Москві 19 червня / © скриншот з відео

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Експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко назвав три дієві способи стримування російської агресії у відповідь на атаки на українську енергетику. Стратегія передбачає заходи щодо нафтопереробних заводів Росії, Чорного моря та московських аеропортів.

Про це директор енергетичних програм Центру Разумкова написав на своїй Facebook-сторінці.

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Як Україна має відповідати на російські атаки по енергосистемі?

Омельченко розповів, які «подарунки», на його думку, можуть очікувати росіян у разі продовження масованих атак на українську енергетику та іншу цивільну інфраструктуру. Він зазначив, що оптимальним способом стримування російської агресії вважає проведення концентрованих повітряних ударів по низці ключових цілей.

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Зокрема, експерт пропонує до 1 листопада скоротити російські переробні потужності НПЗ до 3 млн барелів на добу, а до 1 січня 2027 року — до 2 млн барелів на добу. На думку Омельченка, це може спричинити критичний дефіцит не лише бензину, а передусім дизельного пального.

Також він вважає необхідною повну блокаду постачань нафти Чорним морем та обмеження на 50% її транспортування через Балтійське море до 1 грудня 2026 року.

Ще одним напрямом фахівець назвав обмеження на 60% авіаруху через московські аеропорти найближчими тижнями.

«Можливо, також важливим є добивання логістичних центрів Wildberries та Ozon, але такої впевненості не маю. Головне — не розпорошувати далекобійні засоби, яких є обмежена кількість, а сконцентрувати на вищеперелічених головних цілях», — акцентував Омельченко.

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Атаки РФ по Україні та можливе зимове перемир’я — що відомо

Нагадаємо, за словами очільника ГУР Міноборони Олега Іващенка, Росія готує нові масовані комбіновані удари по Україні. Головними цілями ворога є склади боєприпасів і підприємства ОПК, а з похолоданням акцент зміститься на енергосистему та теплові станції. Ворог поєднує масові запуски реактивних «Шахедів», крилаті й балістичні ракети, а також нові швидкісні баражувальні боєприпаси.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський повідомив, що США вивчають ідеї щодо зимового перемир’я між Україною та Росією, зокрема захисту енергетики і зернових коридорів. Посланці Вашингтона Стів Віткофф і Джаред Кушнер привезли пропозиції для деескалації, хоча інтереси сторін різняться. Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін розраховує зламати Україну зимовими ударами, проте Кремль намагається не засмучувати американського лідера Дональда Трампа перед виборами у США.

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