Три великі українські міста можуть зникнути під водою: експертка озвучила тривожний прогноз

Глобальне потепління може спричинити велике лихо в Україні вже до кінця століття. Підвищення середньорічної температури призведе до затоплення прибережних територій.

Таку думку висловила голова правління «Грінпіс» в Україні Євгенія Засядько для «Телеграфу».

За словами експертки, наразі ціль Паризької угоди — утримати потепління в межах +1,5°C — уже практично недосяжна. Наукові прогнози припускають, що до кінця століття температура може зрости до +4°C.

У зв’язку з цим громадська організація «Екодія» провела дослідження «Вода близько». У ньому було змодельовано наслідки, які вказують на затоплення приблизно 1168 тисяч гектарів території України. До цієї площі входять 212 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь і 35 тисяч гектарів забудованих територій, включно з населеними пунктами та промисловими зонами.

Євгенія Засядько уточнила, що під водою опиниться вся прибережна територія, а також військові полігони, розташовані близько до моря. Очікується, що такі наслідки можуть настати вже від 2100 року.

Експертка пояснила, що в разі підняття рівня води на один метр під найбільшою загрозою опиняться південні міста, включно з Одесою і Миколаєвом. Також є висока ймовірність затоплення Щолкіного та Вилкового, відомого як «українська Венеція».

Називаючи відсотки ризику затоплення території, експертка зазначила, що Гола Пристань потрапляє до топу з 75%. Далі йдуть Бердянськ із 30%, Скадовськ — 20%, Одеса — 17%, Херсон — 13%, Миколаїв — 9%, Маріуполь — 8% і Севастополь — 4%. У Чорноморську ризик становить 2%, а в Ялті — менше 1%.

За словами екологині, Паризька угода, яка була створена та підписана 12 грудня 2015 року в Парижі, вимагає від людства вжити всіх заходів до 2050-го. Також ця угода спрямована на боротьбу зі зміною клімату шляхом скорочення викидів парникових газів. Це потрібно, щоб уникнути критичних сценаріїв. Проте необхідного скорочення викидів кожні 10 років не відбулося. Євгенія Засядько також підкреслила негативну роль США, оскільки президент США Дональд Трамп підписав документ про вихід країни з угоди.

«Тож зараз під великим питанням, чи ми зможемо досягнути тих цілей, які стоять у Паризькій угоді, і, яке на нас чекає майбутнє», — каже вона.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на кліматичному саміті COP30 у бразильському Белені заявив, що планета стрімко наближається до небезпечної межі потепління у 1,5°C. За його словами, кожна частка градуса означає більше голоду, втрат і страждань, особливо для тих, хто найменше винен у зміні клімату.

Раніше ми писали про те, коли спека стає смертельною: яку максимальну температуру може витримати людина.