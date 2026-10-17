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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Три основні ТЕЦ Києва більше не виробляють електроенергію: що буде взимку

Київ фактично залишився без власної великої генерації електроенергії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Київ втратив усю власну генерацію

Київ втратив усю власну генерацію / © Associated Press

Столичні ТЕЦ продовжують готуватися до опалювального сезону та запускатися для подання тепла до будинків.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Вечір.LIVE.

«Дійсно, київські ТЕЦ, по суті, припинили виробляти електроенергію, але вони не припинили виробляти тепло і зараз вони запускаються саме в цьому режимі теплофікації для постачання тепла», — пояснив Кучеренко.

Він також звернув увагу на проблему розвитку когенерації в Україні. Ця технологія дозволяє одночасно виробляти електроенергію та тепло.

Зі слів Кучеренка, ще 2024 року президент Зеленський поставив завдання до кінця року забезпечити 1 ГВт додаткової газової генерації електроенергії.

Удари РФ по енергосистемі України — що відомо

Нагадаємо, що 14 жовтня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак на об’єкти «Укренерго». Основним напрямком ударів стали електропідстанції, частина обладнання зазнала пошкоджень.

Також повідомлялося, що енергетичний штаб визначив пріоритети захисту інфраструктури від російських атак. Серед них — резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури, розвиток генерації та відновлення пошкодженого обладнання.

Після масованих атак росіян на енергетичні об’єкти Києва столиця повністю втратила генерацію. Три основні київські ТЕЦ — ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ, які під час масованої атаки в ніч проти 14 жовтня були повторно уражені ворогом, зараз не виробляють електроенергію.

Київ — найбільший споживач електроенергії в Україні. За оцінками профільних експертів, споживання становить 1−1,2 ГВт або 12−15% від загальнодержавного, а взимку, залежно від температури, навантаження може зрости до 1,8−2 ГВт.

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