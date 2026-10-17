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Три основні ТЕЦ Києва більше не виробляють електроенергію: що буде взимку
Київ фактично залишився без власної великої генерації електроенергії.
Столичні ТЕЦ продовжують готуватися до опалювального сезону та запускатися для подання тепла до будинків.
Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Вечір.LIVE.
«Дійсно, київські ТЕЦ, по суті, припинили виробляти електроенергію, але вони не припинили виробляти тепло і зараз вони запускаються саме в цьому режимі теплофікації для постачання тепла», — пояснив Кучеренко.
Він також звернув увагу на проблему розвитку когенерації в Україні. Ця технологія дозволяє одночасно виробляти електроенергію та тепло.
Зі слів Кучеренка, ще 2024 року президент Зеленський поставив завдання до кінця року забезпечити 1 ГВт додаткової газової генерації електроенергії.
Удари РФ по енергосистемі України — що відомо
Нагадаємо, що 14 жовтня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак на об’єкти «Укренерго». Основним напрямком ударів стали електропідстанції, частина обладнання зазнала пошкоджень.
Також повідомлялося, що енергетичний штаб визначив пріоритети захисту інфраструктури від російських атак. Серед них — резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури, розвиток генерації та відновлення пошкодженого обладнання.
Після масованих атак росіян на енергетичні об’єкти Києва столиця повністю втратила генерацію. Три основні київські ТЕЦ — ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ, які під час масованої атаки в ніч проти 14 жовтня були повторно уражені ворогом, зараз не виробляють електроенергію.
Київ — найбільший споживач електроенергії в Україні. За оцінками профільних експертів, споживання становить 1−1,2 ГВт або 12−15% від загальнодержавного, а взимку, залежно від температури, навантаження може зрости до 1,8−2 ГВт.