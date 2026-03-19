Три райони в руїнах, дірки у будинках та пожежі по всьому місту: росіяни масовано обстріляли Одесу (фото)

Нічна атака на Одесу / © ГУ ДСНС в Одеській області

У ніч проти 19 березня росіяни масовано обстріляли Одесу: три райони в руїнах.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

На жаль, постраждало троє людей, із заблокованих квартир врятовано трьох мешканців.

Один з «Шахедів» влучив у багатоповерхівку — частково зруйновано кілька квартир, фасад та скління будинку. Також уражено територію комунального підприємства, пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів.

Наслідки нічної атаки дронів на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

Станом на ранок четверга ситуація за районами міста наступна:

Приморський район

Зафіксовано пошкодження 12 житлових будинків. Двох постраждалих людей доправлено до лікарні. Комунальні служби займаються розчищенням прилеглих територій та закриттям віконних прорізів. На місці працює оперативний штаб, де мешканці вже отримали понад 20 консультацій щодо подальших дій та оформлення допомоги.

Київський район

Пошкоджень зазнала житлова 22-поверхівка та гуртожиток одного з університетів — загалом вибито близько 180 вікон. З 01:10 на місці розгорнуто штаб. До ліквідації наслідків залучено понад 40 співробітників комунальних служб та спецтехніку. Тривають роботи із закриття вікон плівкою та плитами OSB. Одному постраждалому допомогу надано на місці.

Хаджибейський район

Зафіксовано часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. Комунальники вже прибрали прибудинкову територію та закрили пошкоджені вікна. Триває процес складання актів обстеження за зверненнями мешканців.

Зазначається, що у центрі міста з будинків обсипаються фрагменти фасаду.

Загалом на всіх локаціях працюють штаби, фахівці районних адміністрацій та комунальні підприємства. Збір інформації щодо масштабів руйнувань продовжується.

Деталі удару по Одесі

Внаслідок атак сталося часткове руйнування квартир на 18-му та 19-му поверхах 25-поверхового житлового будинку з подальшим загорянням.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

Також зафіксовано руйнування та пожежу у двоповерховому житловому будинку.

В іншому житловому секторі сталося руйнування другого поверху в триповерховому будинку, що спричинило загоряння квартир та припаркованого поруч легкового автомобіля. Загалом пошкоджень зазнали понад 10 автівок. З будинку врятовано 3-х осіб, а психологами ДСНС надана допомога 19 громадянам, серед яких 3 дітей.

Наслідки нічної атаки дронів на Одесу / © ГУ ДСНС в Одеській області

Крім того, виникло загоряння квартири на 14-му поверсі 22-поверхового житлового будинку, з якого евакуйовано 70 осіб.

Також зафіксовано пошкодження транспортних засобів на території одного з комунальних підприємств.

За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки постраждали троє людей.

Від ДСНС для ліквідації наслідків залучалися 28 одиниць техніки та 121 рятувальник.

Нагадаємо, росіяни зранку 19 березня атакували інфраструктуру Запоріжжя. Є поранена людина.