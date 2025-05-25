Звільнені з полону українські захисники

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У Мережі публікують зворушливі кадри зі звільними українськими захисниками, що повернулися в рамках фінального, третього етапу.

Відео, як троє звільнених ласують шоколадом, опублікував омбудсмен Дмитро Лубінець.

Хлопці зізналися, що мріяли про це три роки полону. «Три роки ми не їли шоколаду. Зараз ми його з’їмо», — зазначив один з них.

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Дата публікації 13:06, 25.05.25 Кількість переглядів 5 "Три роки ми не їли шоколаду": перші кадри зі звільненими захисниками

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, відбувся третій, фінальний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000», в результаті якого додому повернулися 303 захисників.

Вчора, 24 травня, провели другий етап обміну, в результаті якого додому повернули 307 українських захисників.

23 травня, на першому етапі додому повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.