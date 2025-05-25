ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
1 хв

"Три роки ми не їли шоколаду": перші кадри зі звільненими захисниками

Солодкі миті повернення наших захисників, що були звільнені з полону сьогодні, 25 травня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Звільнені з полону українські захисники

Звільнені з полону українські захисники

У Мережі публікують зворушливі кадри зі звільними українськими захисниками, що повернулися в рамках фінального, третього етапу.

Відео, як троє звільнених ласують шоколадом, опублікував омбудсмен Дмитро Лубінець.

Хлопці зізналися, що мріяли про це три роки полону. «Три роки ми не їли шоколаду. Зараз ми його з’їмо», — зазначив один з них.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, відбувся третій, фінальний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000», в результаті якого додому повернулися 303 захисників.

Вчора, 24 травня, провели другий етап обміну, в результаті якого додому повернули 307 українських захисників.

23 травня, на першому етапі додому повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie