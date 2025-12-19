Три роки такого не було: синоптик шокував прогнозом на 25 грудня

Якою буде погода на Різдво / © Associated Press

Вперше за три роки українці можуть зустріти Різдво 25 грудня із зимовою погодою.

Про це заявив начальник Черкаського обласного Гідрометцентру Віталій Постригань.

За попереднім аналізом прогностичних моделей, саме 24 грудня розпочинається похолодання. Середньодобова температура опуститься нижче 0°.

Постригань зазначає, що на вихідних, 20-21 грудня, на буде монотонна осіння погода під впливом антициклону «Frieda». Суцільна хмарність, тумани. Температура повітря вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

«На початку нового робочого тижня, 22-23 грудня, над Скандинавією і Норвезьким морем сформується новий антициклон, наповнений холодним повітрям. Він стане бар’єром для Атлантичних циклонів та заблокує західно-східне перенесення теплих повітряних мас. Проте, суттєвих змін у погоді ще не чекаємо. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла», — каже синоптик.

Проте далі він прогнозує «різкий провал в арктичний холод». Водночас, на встановлення стійкого снігового покриву розраховувати не варто, лише подекуди пролітатиме сніг.

«Поточний тиждень — найтемніший у році. 21 грудня 2025 року о 17:03 за київським часом Сонце займе найнижчу точку відносно земного горизонту, і настане зимове сонцестояння. Ніч із 20 на 21 грудня буде найдовшою в році, а день 21 грудня — найкоротшим, триватиме лише 8 годин. Але вже 25 грудня він почне збільшуватися. „Сонце — на літо, зима — на мороз“, — говорили у народі. Продовжуємо стежити за розвитком сценарію похолодання», — зазначив Віталій Постригань.

Раніше синоптикиня Наталія Діденко заявила, що саме на Різдво, від 25 грудня, в Україні почнеться похолодання.

Також вона дала прогноз погоди на вихідні 20-21 грудня.