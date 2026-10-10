"Три шматки скла в обличчі": оператор Бондаренко шокував подробицями затримання у Відні

Наслідки поранення Ярослава Бондаренка у Відні / © Facebook Ярослава Бондаренка

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Український оператор Ярослав Бондаренко заявив про жорстоке поводження з боку австрійських поліцейських під час затримання його та журналіста-розслідувача Михайла Ткача у Відні. За словами Бондаренка, правоохоронці вибили вікна орендованого автомобіля, повалили його на розбите скло та травмували руку. Пізніше оператору довелося перенести операцію з видалення уламків скла з обличчя, при цьому його руки залишалися скутими кайданками за спиною.

Про це Бондаренко написав у Facebook, описуючи обставини затримання.

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За словами Бондаренка, затримання відбулося у четвер, 8 жовтня, близько 15:00, коли він разом із Михайлом Ткачем їхав орендованим автомобілем і зупинився на світлофорі. Тоді до машини під’їхали австрійські спецпризначенці.

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«Вибили обидва вікна і за секунди вже земля: Михайлові „пощастило“, з його боку узбіччя з клумбою і травою, а мене ж обличчям в асфальт і з усієї сили втискають всім тілом в розбите скло», — розповів оператор.

Він стверджує, що внаслідок дій правоохоронців дістав рвані та різані рани правої руки. Ліву руку поліцейські, за його словами, викручували настільки сильно, що він кричав від болю, побоюючись перелому. Кайданки на лівій руці затягнули так туго, що приблизно через 15–20 хвилин йому вдалося попросити поліцейських послабити їх.

Після затримання журналістів роз’єднали, не дозволяючи спілкуватися між собою. Бондаренко зазначив, що неодноразово намагався пояснити правоохоронцям, що вони з Ткачем — українські журналісти, однак це не змінило їхнього ставлення.

«Кров з обличчя тече, заливає одяг, штани, нові кросівки. Озираюсь на руку — кровить», — описав він свій стан.

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© Facebook Ярослава Бондаренка

За словами оператора, поліцейський медик оглянув його та спробував надати першу допомогу. Згодом обох українців доправили до слідчого ізолятора.

Медична операція зі скутими руками

У СІЗО медики оглянули Бондаренка. Коли він змив засохлу кров з обличчя, то помітив припухлість під оком і відчув, що там залишилися уламки скла. Оператор повідомив про це медичному персоналу та попросив про допомогу.

Приблизно о 21:30 його вивели з камери тимчасового утримання, знову закували руки за спиною та повезли до лікарні.

«Противно на душі було, як з тюрми повезли в лікарню діставати скло з обличчя і все це з кайданками за спиною… два поліцейських ведуть цивільною лікарнею коридорами поміж людей як якогось суперзлочинця», — написав Бондаренко.

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За його словами, особливо важко було бачити реакцію дітей, які зустрічали його поглядом у лікарняних коридорах. Оператор наголошує, що намагався пояснити правоохоронцям, що не становить загрози, працює журналістом-розслідувачем і не є злочинцем.

Однак навіть після рентгенівського обстеження та підготовки до операції поліцейські не зняли кайданків. Бондаренко стверджує, що лікар також звернув увагу на недоречність такого обмеження перед медичною процедурою.

«Лікар ніяковіє і каже: „Кайданки за спиною — це не добре!“ і я вкотре додаю цим копам від себе: „Я не несу жодної загрози! Я не злочинець. Я фотограф, оператор. Повірте мені. Зніміть, хоча б на операцію кайданки“ — без результату», — розповів він.

© Facebook Ярослава Бондаренка

У результаті уламки скла видаляли з обличчя оператора під час операції, коли його руки залишалися скутими за спиною. За словами Бондаренка, медики дістали три шматки скла та наклали шви. Порізи на правій руці, від ліктя й вище, обробили та заклеїли спеціальними стрічками.

Журналістів підозрювали у «шпигунстві»

Після повернення до СІЗО Бондаренко пройшов допит у кримінальній поліції. За його словами, йому інкримінували серйозні злочини, зокрема шпигунство, роботу на розвідку іншої держави та завдання шкоди Австрії.

Оператор стверджує, що протягом затримання правоохоронці не пояснювали йому причин своїх дій і не повідомляли про його права.

«Весь час ЖОДНОГО РОЗʼЯСНЕННЯ і бодай „ВИ МАЄТЕ ПРАВО НА…“ — абсолютно нічого і суцільна незрозумілість та невідомість „що це було і що далі“», — написав він.

Під час допиту Бондаренко розповідав про роботу українських журналістів та її результати. За його словами, серед вилучених речей правоохоронці бачили й нещодавно отриману ним у Норвегії міжнародну відзнаку за свободу слова та журналістські розслідування.

Адвокат домагався негайного звільнення

Оператор позитивно відгукнувся про роботу австрійського адвоката та перекладачки, які допомагали йому під час затримання. Він також подякував українському консулу за відвідування СІЗО та особисту підтримку в умовах ізоляції й невизначеності.

Після допиту адвокат Бондаренка подав клопотання про його негайне звільнення з-під варти, аргументуючи це тим, що оператор не становить загрози. За словами журналіста, частина поліцейських, які займалися його справою, згодом почала краще розуміти ситуацію та телефонувала прокурору, щоб домогтися звільнення.

Свій допис Бондаренко завершив описом подій у п’ятницю ввечері, коли йому нарешті дозволили вийти з-під варти.

Нагадаємо, підозри у шпигунській діяльності українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка, яких затримала австрійська поліція у Відні, не підтвердилися. Під час затримання озброєні люди в масках поводилися з українцями так, ніби затримували терористів: розбили вікна автомобіля, направляли на них зброю та силоміць поклали обличчям донизу на дорогу.

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