Три сценарії миру: політтехнолог окреслив, як може завершитися війна в Україні

Війна Росії проти України / © ТСН

Політтехнолог пояснив, як можна завершити війну Росії проти України. Є три ключові варіанти.

В етері КИЇВ24 Олег Постернак, політтехнолог озвучив три варіанти — як можна змусити Путіна до миру:

За словами Пастернака, є три сценарії:

Мир через силу — його зараз пропонують українська влада і Захід. Йдеться про масштабне посилення України, продовження війна на виснаження, злам російської машини і вторинні санкції; Вплив на РФ ізсередини — об’єднання зусиль всіх західних спецслужб для реалізації певних речей всередині РФ, які призведуть до корозії путінського режиму і її дестабілізації; Тиск Китаю на Москву — тім, після візиту Путіна в Пекін, це виявляється більше як примарна і фантастична ідея. Вона залежить повністю від стабілізації відносин по лінії Вашингтон-Пекін.

«Якщо це колись станеться (налагодження відносин США та Китаю — ред.), двері для врегулювання російсько-української війни відкриваються доволі ширше», — завершив Пастернак.

Раніше йшлося про те, які умови потрібні, щоб завершилася війна.

Так, радник ОПУ Михайло Подоляк стверджує, що війна в Україні може закінчитися будь-якої миті. Втім для цього потрібно, щоб у світі припинили «загравати з Росією». Слід застосували реальні інструменти примусу.

За його словами, війна в Україні може дуже швидко закінчитися. Але це станеться, якщо будуть дотримані три ключові умови: інформаційне ігнорування Росії, економічні санкції та масштабовані об’ємні удари по території РФ.