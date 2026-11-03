Три ТЕС зупинили генерацію: Росія масовано вдарила по об’єктах ДТЕК, руйнування масштабні

Наслідки атак на енергосистему 3 листопада / © ДТЕК

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У ніч проти вівторка, 3 листопада, та вранці російські війська масовано атакували три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і безпілотників. Унаслідок кількох хвиль ударів на станціях зафіксували масштабні руйнування та пошкодження обладнання, через що всі три об’єкти припинили генерацію електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

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«Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії», — зазначили в компанії.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає. Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, щойно дозволить безпекова ситуація. Свої дії вони координують із НЕК «Укренерго».

Понад 20 ударів по енергосистемі за добу

Російські війська атакують як об’єкти генерації, де виробляють електроенергію, так і підстанції, через які вона передається споживачам. За останні 24 години ворог завдав понад 20 цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

За даними Міністерства енергетики, під час масованої атаки постраждали енергооб’єкти у десяти областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській. Під ударом опинилися електростанції, теплоелектроцентралі та підстанції систем передачі й розподілу електроенергії.

РФ атакує об’єкти генерації та розподільчу інфраструктуру / © ДТЕК

У ДТЕК повідомили про значні руйнування на Дніпропетровщині, ураження об’єктів на Одещині та в інших регіонах. Найскладнішою компанія назвала ситуацію в Києві: через масштабні пошкодження там застосовують екстрені відключення, а прогнозовані графіки наразі складати неможливо.

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Водночас у ранковому зведенні Міністерства енергетики найскладнішу ситуацію з електропостачанням фіксували у Вінницькій, Житомирській та Харківській областях. Аварійні відключення через пошкодження обладнання та падіння напруги в мережі також запровадили у Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській і Черкаській областях.

Протягом доби ворог завдав понад 20 цілеспрямованих ударів по енергетичних об’єктах / © ДТЕК

Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання

Тисячі українських енергетиків працюють від ночі, щоб ліквідувати наслідки обстрілів і повернути електропостачання. Щойно безпекова ситуація дозволяє, а повітряна тривога завершується, ремонтні бригади повертаються до відновлювальних робіт.

В «Укренерго» наголошують, що першочергово заживлюватимуть об’єкти критичної інфраструктури. Ситуація в енергосистемі залишається складною та може змінюватися залежно від наслідків нових атак.

На трьох об’єктах генерації зафіксували масштабні руйнування та пошкодження обладнання / © ДТЕК

Росія продовжує атакувати енергетичні об’єкти

На Дніпропетровщині російські війська неодноразово били по обладнанню ДТЕК. Під час однієї з попередніх атак повторно пошкодили об’єкт, який енергетики відновлювали майже дві доби. Через руйнування без електропостачання тоді залишалася значна частина Дніпра, Кам’янського та мешканці кількох районів області.

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Тривалі відключення у Києві пов’язані не лише з масштабом руйнувань, а й із небезпекою для ремонтних бригад. Під час безперервних повітряних тривог енергетики не можуть безпечно працювати на пошкоджених підстанціях, а коротких пауз між сигналами тривоги часто недостатньо навіть для того, щоб дістатися до місця аварії. У Києві через це електропостачання може відновлюватися із затримками.

Водночас посилюють і фізичний захист енергетичної інфраструктури. Будівництво захисних споруд перевели у цілодобовий режим, а до робіт залучили фахівців, які мають захищати об’єкти «Укренерго». Водночас спорудження великих захисних конструкцій потребує часу — за оцінкою Агентства відновлення, будівельний цикл може тривати щонайменше шість місяців.

Три ТЕС ДТЕК зупинили генерацію через руйнування / © ДТЕК

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