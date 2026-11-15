Три «вершники апокаліпсиса»: Портников назвав головні загрози для України на п’ятому році війни

Портников попередив про три небезпечні виклики / © Еспресо

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У лютому 2022 року сценарій виходу з повномасштабної війни РФ проти України здавався непростим, але цілком зрозумілим. Необхідно було зупинити російську агресію, завадити окупації значних територій та звільнити принаймні частину захоплених земель. Проте нині, на п’ятирічній дистанції активізувалися інші, практично невідворотні процеси.

Про це Віталій Портников написав у Facebook.

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Портников назвав головні виклики п’ятого року війни

Зазнавши поразки у спробі бліцкригу, швидкого захоплення Києва та зміни українського керівництва, російський диктатор Володимир Путін уже за кілька місяців перейшов до стратегії війни на виснаження, якої Кремль дотримується дотепер. Союзники України також обрали стратегію виснаження РФ. Та на п’ятий рік повномасштабної війни з’явилися нові виклики.

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Портников порівняв війну з онкологічним захворюванням, яке неминуче дає метастази, якщо вчасно не зупинити хворобу. Він виокремив три ключові загрози для України, які назвав «вершниками апокаліпсиса».

Виклик 1: трансформація характеру війни та втома тилу

Оскільки росіяни давно не мають успіхів на фронті, ворог змістив акцент на виснаження українського тилу, руйнування критичної інфраструктури та створення непридатних для життя умов у великих містах.

«І якщо в перші місяці війни ми були впевнені у здоровому глузді консолідованого українського суспільства і побоювалися тільки, що в армії не вистачить ресурсів зупинити ворога, то тепер наші захисники домагаються справжніх успіхів на фронті, але у тилу все гучніше звучать голоси тих, для кого Україна — порожній звук і хто готовий продати майбутнє Батьківщини за ілюзію тимчасового спокою», — пише Портников.

Журналіст застеріг, що ця тенденція несе серйозну небезпеку як під час війни, так і після її завершення, оскільки така позиція деяких українців створює підґрунтя для політичного тріумфу партії капітуляції та страху перед РФ.

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Виклик 2: переродження корупційної держави на мафіозну

Другим «вершником апокаліпсиса» Портников назвав еволюцію державного апарату від корупційного до мафіозного. На його переконання, підґрунтя для цього сформувалося ще 2019 року після перемоги Володимира Зеленського та партії «Слуга народу».

«Така кількість ласих до прибутку „нових облич“ в умовах, коли вся власність уже давно була перерозподілена, логічно штовхала частину цих чарівних облич до союзу з організованою злочинністю та створення її осередків у державних структурах», — пише Портников.

Війна позбавила Україну механізму ротації влади. Тому через фактичну безконтрольність єдиним запобіжником від остаточної деградації держави залишаються антикорупційні органи.

Виклик 3: глобальний дефіцит безпеки

Третьою фундаментальною проблемою оглядач вважає кризу системи безпеки. Якщо 2022 року в Україні орієнтувалися на заяви Джозефа Байдена про готовність захищати кожен сантиметр території НАТО, то нині важко не помітити скептичного ставлення Дональда Трампа до Альянсу.

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Після конфлікту США та Ірану виникли сумніви щодо здатності Вашингтона ефективно гарантувати безпеку союзникам навіть за наявності бажання.

«Тому коли я чую повідомлення про консультації щодо гарантій безпеки для України, то хочу поцікавитися, чи вони взагалі існують у сучасному світі. Адже насправді гарантії безпеки — це повага до правил і „червоних ліній“. А ще страх перед можливостями наддержав, якого тепер просто не існує».

Крім того, послаблення безпекової архітектури підсилює першу загрозу та створює ризик поширення війни на Європу. Відсутність страху може підштовхнути Путіна до агресії щодо Європи.

Що пропонує Портников

Попри критичність цих викликів, Портников наголосив, що вони не означають неминучої поразки. Проте це вимагає системної протидії кожному з трьох «вершників».

Журналіст пропонує розпочати відверту розмову з громадянами про тривалість війни та реальні загрози, підвищити якість державного управління і запровадити нульову толерантність до корупції та криміналу у владі, а також відмовитися від практики одноосібного ухвалення рішень, яка шкодить країні.

Крім цього, на користь Україні під час війни може піти розбудова безпекових союзів з державами, які усвідомлюють загрози власному майбутньому.

«Ну, і також потрібно зрозуміти, що якщо ми переможемо цих трьох вершників, але не зможемо завершити війну, то обов’язково з’являтимуться нові вершники і нові проблеми. І з ними також доведеться боротися навіть тоді, коли вони виглядатимуть нездоланними. Це насправді і є український план виживання й перемоги», — підсумував Віталій Портников.

Портников про переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, за оцінкою українського журналіста та публіциста Віталія Портникова, єдиним практичним підсумком дводенних переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі стала домовленість про новий обмін полоненими. Журналіст наголосив, що сторони навіть не обговорювали реальні шляхи завершення війни чи припинення вогню, натомість зосередившись на безпекових механізмах у Європі після війни, що демонструє нелогічність процесу.

На думку Портникова, Москва традиційно використовує гуманітарний трек для маскування свого прагнення продовжувати війну, а самі консультації в ОАЕ можуть стати фіналом чергової імітації перемовин, організованої Путіним як передвиборчий подарунок Дональду Трампу перед проміжними виборами до Конгресу США.

Портников припустив, що перспектива реальних переговорів про припинення вогню може з’явитися не раніше 2027 року — за умови значного погіршення економічної ситуації у РФ та зміни складу американського Конгресу.

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