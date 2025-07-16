Три види змій живуть біля Чорнобильської АЕС: вчені назвали, які з них є небезпечними

Три види змій живуть біля Чорнобильської АЕС / © Associated Press

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У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, з нагоди Всесвітнього дня змій 16 липня, розповіли про три види змій, що мешкають на цій території. Серед них лише один є потенційно небезпечним.

Про це пише Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

За словами дослідників, у заповіднику зафіксовано такі види:

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Гадюка звичайна : єдина отруйна змія регіону. Її укус, хоч і неприємний, рідко становить смертельну загрозу для дорослої людини.

Вуж звичайний : неотруйна змія, яку часто можна зустріти біля водойм.

Мідянка: невелика й абсолютно нешкідлива істота, яку іноді плутають із гадюкою.

У заповіднику наголошують, що змії уникають контакту з людьми. Проте, через незнання та страх, люди часто першими нападають на цих тварин. Науковці підкреслюють, що змії — не вороги, а невід’ємна частина природи, яка потребує захисту. Вони відіграють ключову роль у підтримці екологічного балансу, регулюючи чисельність гризунів, комах та інших дрібних тварин.

«У природі немає „зайвих“ тварин», — зазначають у заповіднику.

У світі налічується близько 3 458 видів змій, з яких лише приблизно 600 є отруйними. Цікаві факти про змій:

Вони не мають повік, їхні очі захищені прозорою лускою, тому вони не моргають.

Більшість змій не чують звуків, але чудово реагують на вібрації.

Деякі змії, після споживання великої здобичі, можуть не їсти кілька місяців.

Найдовшою змією у світі вважається сітчастий пітон, який може сягати понад 7 метрів у довжину. Найменша ж — тонкорота змія Барбадосу, довжина якої не перевищує 10 см.

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Нагадаємо, в Львівській області фіксують зростання кількості укусів змій. Увечері 30 червня одразу троє людей потрапили до лікарень.