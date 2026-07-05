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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

Три вихідні для українців: чи реально запровадити такий робочий тиждень під час війни

Чотириденний робочий тиждень можуть протестувати в Україні навіть під час воєнного стану. Експерт із трудового права пояснив, у яких сферах це можливо та чи вплине нововведення на економіку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Чотириденний робочий тиждень в Україні

Чотириденний робочий тиждень в Україні / © pexels.com

В Україні можна тестувати чотириденний робочий тиждень навіть під час воєнного стану — таку думку висловив експерт з трудового права. Чи вдарить це по податках та надходженнях у бюджет? І чи реальний сценарій того, що українці колись матимуть три вихідні дні?

Більше про це розповів експерт з трудового права Віталій Дудін для Київ24.

Чи можливий в Україні чотириденний робочий тиждень

Впровадження чотириденного робочого тижня в Україні є реальним сценарієм навіть в умовах війни, переконаний Дудін.

Однак з умовою: ініціатива не повинна стосуватися об’єктів критичної інфраструктури чи оборонного сектору.

«Я вважаю, що українці на це заслуговують. Якщо роботодавці не готові радикально підвищити заробітні плати, хоча б удвічі збільшити, аби ми були на рівні з Болгарією — найбіднішою країною ЄС, то чому не почати ефективно зменшувати робочий час?»

Аналітик переконаний, що протестувати запуск чотириденного робочого тижня варто у сферах торгівлі та послуг, аби оцінити його ефективність. За словами Дудіна, скорочення тривалості робочого часу позитивно вплине на психоемоційний стан громадян і дозволить ефективніше розподіляти час між роботою та особистим життям.

Серед переваг — чотириденний робочий тиждень повністю узгоджується з Конституцією і найвищою соціальною цінністю — людиною, її життям і здоров’ям, бо люди зможуть більше відпочивати.

«Менше робочого часу допоможе людям краще відновлюватися, зберігати здоров’я та більше часу приділяти своїм родинам, а не спілкуванню зі своїм босом», — наголосив експерт.

Подібний експеримент міг би стати першим кроком до модернізації українського ринку праці з урахуванням актуальних європейських трендів та безпекових факторів.

Чотириденний робочий тиждень: які країни мають

У період коронавірусу чотириденний робочий тиждень почав набирати обертів. Успішний експеримент, зокрема, провела берлінська компанія, де співробітникам дозволили йти з роботи в обід п’ятниці, аби вони могли краще розслабитися на вихідних. При цьому заробітну плату працівникам не скорочували.

Результати такого нововведення виявилися надзвичайно успішними: у компанії зросли продажі та залученість персоналу, а також з’явилося більше задоволених клієнтів.

Завдяки своїй ефективності цей формат роботи швидко поширюється у світі — «чотириденку» вже запровадили в Ісландії, Бельгії, Об’єднаних Арабських Еміратах — це закріплено на рівні законодавства. На рівні експериментів проводять «чотириденку» в Іспанії, Португалії та Домінікані.

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Дата публікації
Кількість переглядів
147
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