391
3 хв

"Три з половиною роки неволі": журналіст Дмитро Хилюк звільнений з російського полону

Дмитро Хилюк, журналіст УНІАН, після 3,5 років у російському полоні повернувся в Україну. На нього чекали літні батьки.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дмитро Хилюк, журналіст інформаційної агенції УНІАН, повернувся в Україну після трьох з половиною років у російському полоні в рамках сьогоднішнього обміну полоненими.

«Дуже вражений, дуже неочікувано та несподівано, що так мене зустрічають. Я знав, що за мене турбуються, але не знав, що аж так. Дуже всім вдячний. Слава Україні», — сказав Хилюк у перші хвилини на рідній землі.

Журналіста викрали військовослужбовці РФ 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області прямо на вулиці. Згодом стало відомо, що місцевих чоловіків, у тому числі Дмитра, росіяни утримували в будівлі одного з підприємств у сусідньому селі, змушуючи копати окопи і траншеї в околицях населених пунктів і в прилеглому лісі.

Після звільнення Київщини Силами оборони України з'ясувалося, що батька Дмитра — літнього чоловіка — окупанти відпустили. А журналіста разом з іншими ув'язненими вивезли на територію Білорусі, а звідти — до Росії. З того часу — мінімум новин і відсутність офіційно підтвердженої інформації, де перебуває Дмитро і в якому фізичному та ментальному стані він знаходиться.

Цього року Дмитру Хилюку виповнилося 50 років. Після викрадення окупанти перевезли його до колонії в Брянській області, а в 2023 році — до в'язниці у Володимирській області РФ. Його літні батьки, Василь і Галина Хилюки, весь цей час жили надією на його повернення.

Новина про звільнення журналіста стала довгоочікуваною для його родини та колег, які підтримували зв'язок з батьками Дмитра Хилюка і допомагали їм. Його полон став однією з найболючіших тем для медіаспільноти України.

«Ми чекали цієї новини роками. Кожен новий обмін полонених щоразу підсилював надію: скоро і наш Дмитро буде вдома. І ось сьогодні, в День Незалежності, це сталося. 3 роки, 5 місяців і 21 день він перебував у в'язницях ворога. Але ті лаконічні і дуже рідкісні звістки, які ми отримували від українців, які бачили Дмитра, свідчили: попри великий тиск, він не здався і не зламався під російським гнітом. Пишаємося і дякуємо за стійкість і надихаючу силу. Вітаємо вдома!», — зазначив Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

«Колеги, громадськість, журналісти, ми готові нарешті оголосити про це: Дмитро Хилюк офіційно вдома. Хочеться якнайшвидше почути його історію життя в цей страшний період. Але просимо вас зберігати право на конфіденційність і діяти екологічно, адже шлях повернення з полону — дуже ресурсний і нелегкий процес, який не завершується фізичним поверненням на рідну землю. У нас попереду багато роботи, але ми впораємося! , — додав Михайло Ганницький, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН.

