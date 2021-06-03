Трясла і лупцювала "з виховною метою": у Харкові покарали жінку, яка на вулиці побила 1,5-річного сина

Жінку розшукали правоохоронці і склали на неї протоколи.

У Харкові правоохоронці склали протоколи на жінку, яка била маленьку дитину. Знущання з малюка зафіксували на відео очевидці і виклали у соцмережі, а правоохоронці встановили особу матері.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

Відео, на якому жінка вдарила дитину та трусила її, очевидці виклали у соціальні мережі. Працівники поліції відреагували на правопорушення і встановили особу жінки та її місце проживання. Незабаром стражі порядку навідалися до квартири, де мешкає 31-річна порушниця з дитиною.

"Громадянка пояснила, що била дитину у виховних цілях. У відношенні жінки поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) та за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьківських обов'язків щодо виховання дітей) КУ про адміністративне правопорушення", - розповіли у поліції.

У подальшому адміністративні матеріали будуть направлені на розгляд до Київського районного суду.

Нагадаємо, що Одесі мешканці будинку, де живе жінка, у якої раніше вилучили дітей, занепокоєні рішенням апеляційного суду. Вже впродовж місяця дівчаток мають повернути матері.

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