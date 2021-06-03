Трясла і лупцювала "з виховною метою": у Харкові покарали жінку, яка на вулиці побила 1,5-річного сина

Жінку розшукали правоохоронці і склали на неї протоколи.
У Харкові правоохоронці склали протоколи на жінку, яка била маленьку дитину. Знущання з малюка зафіксували на відео очевидці і виклали у соцмережі, а правоохоронці встановили особу матері.
Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Харківської області.
Відео, на якому жінка вдарила дитину та трусила її, очевидці виклали у соціальні мережі. Працівники поліції відреагували на правопорушення і встановили особу жінки та її місце проживання. Незабаром стражі порядку навідалися до квартири, де мешкає 31-річна порушниця з дитиною.
"Громадянка пояснила, що била дитину у виховних цілях. У відношенні жінки поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) та за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьківських обов'язків щодо виховання дітей) КУ про адміністративне правопорушення", - розповіли у поліції.
У подальшому адміністративні матеріали будуть направлені на розгляд до Київського районного суду.
Нагадаємо, що Одесі мешканці будинку, де живе жінка, у якої раніше вилучили дітей, занепокоєні рішенням апеляційного суду. Вже впродовж місяця дівчаток мають повернути матері.