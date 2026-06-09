Тричі зимував в Антарктиді, а потім став до лав ЗСУ: помер лікар Валерій Семенюк

Валерій Семенюк / © facebook.com/AntarcticCenter

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Помер український полярник і військовий лікар Валерій Семенюк, який брав участь у трьох антарктичних експедиціях, а після початку повномасштабної війни служив у Збройних силах України.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Валерій Семенюк помер 7 червня. Він був капітаном медичної служби, ординатором відділення медичної реабілітації та відновлювального лікування військової частини А7010.

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До останньої миті перебував на службі — черговим лікарем у добовому наряді.

Валерій Семенюк: біографія

Валерій Павлович народився 13 травня 1967 року. У 1994–2022 роках працював лікарем у Хмільницькій центральній лікарні на Вінниччині.

Як лікар він тричі брав участь у річних Українських антарктичних експедиціях: 11-й у 2006–2007 роках, 14-й у 2009–2010 роках та 18-й у 2013–2014 роках.

У травні 2022 року Валерія Семенюка мобілізували до лав Збройних сил України.

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У Національному антарктичному науковому центрі зазначили, що полярники, які працювали з ним в експедиціях, згадують його як чесну, принципову та прямолінійну людину, яка завжди говорила правду. Водночас, за словами колег, він мав велике серце, і до нього завжди можна було звернутися по допомогу чи пораду.

“Він був одним із тих полярників, які допомагали молодим колегам адаптуватися до життя в Антарктиці. Хоч працював на посаді лікаря, але активно долучався до життя експедиції. Постійно вчився новому, цікавився роботою станції та із задоволенням ходив у піші маршрути навколишніми островами”, — розповів полярник Юрій Отруба.

За його словами, Семенюк часто залучав до таких прогулянок інших учасників експедиції, розуміючи, наскільки важливо під час довгої зимівлі підтримувати фізичну форму, психологічну рівновагу та командний дух.

За інформацією Хмільницької міської ради, поховання Валерія Семенюка відбудеться 9 червня.

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