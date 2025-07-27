Триденна жалоба і прижиттєвий мавзолей із золотими статуями: помер відомий аграрій Леонід Яковишин

Леонід Яковишин / © Facebook-сторінка Бобровицької територіальної громади

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На Чернігівщині помер генеральний директор одного з найбільших сільськогосподарських підприємств України «Земля і воля», народний депутат першого скликання Леонід Яковишин. Відомому аграрію було 86 років.

Про смерть бізнесмена повідомили на Facebook-сторінці Бобровицької територіальної громади, де він проводив свою багаторічну діяльність.

У зв’язку зі смертю Леоніда Яковишина на території громади оголошено триденну жалобу — до 29 липня.

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На будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій будуть вивішені прапори із траурною стрічкою. Окрім того діятиме заборона на розважальну музику у громадських закладах, в транспорті та громадських місцях.

З офіційної біографії Леоніда Яковишина відомо, що він здобув фах агронома і в 1970-х роках почав працювати на Чернігівщині.

Розбудував власну агроімперію на базі Бобровицького радгоспу-технікуму.

Задля кар’єрного зростання був членом КПРС.

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Упродовж 1990 — 1994 років — депутат Верховної Ради. При цьому він ніколи не приховував, що принципово не голосував за незалежність України.

Пізніше отримав від Леоніда Кучми звання Героя України та був радником двох прем’єрів — Юхима Звягильського й Віталія Масола.

Кілька років тому, як повідомляло «Суспільне», Леонід Яковишин збудував собі мавзолей, в якому він повинен бути похований.

За взірець аграрій взяв відомий мавзолей Наполеона.

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Мавзолей Яковишина / © скриншот з відео

Окрасою помпезної будівлі є копії вітражів з німецького храму, якому 600 років.

Один із вітражів / © скриншот з відео

Окрім того, всередині саркофагу стоять 4 позолочені скульптури, на яких зображено Леоніда Яковишина у віці 20, 40, 60 та 80 років.

Одна зі статуй Яковишина / © скриншот з відео

На будівництво мавзолею пішло 10 років.

У місці останнього спочинку відомого аграрія стоїть гранітний саркофаг вагою 23 тонни, який коштує 150 тисяч доларів.

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Загалом будівництво мавзолею обійшлося йому в 3 мільйони доларів.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Мар’яна Безугла відреагувала на смерть свого колеги по Верховній Раді Ярослава Рущишина, який 24 липня розбився у ДТП, цинічним дописом у соцмережі.