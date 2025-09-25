Тримають в клітці: на Одещині виявили дитинчат лісового кота (відео)

Лісовий кіт. Фото: Lviatour\CC BY-SA 3.0

На півдні Одещини, у місті Ізмаїл, виявили дитинчат рідкісного лісового кота (Felis silvestris), занесеного до Червоної книги України. Малюків підібрав місцевий житель, повідомивши, що їхня мама загинула.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв. Він опублікував відео, де видно кошенят у клітці, які намагаються вирватися на волю.

«Полюбуйтесь неймовірною наполегливістю вирватися з полону і жити у дикій природі. Це справжні дикі лісові кошенята і вони своїми рухами переливаються як ртуть. Це відео надіслали нам з Ізмаїлу. Якийсь дивак чи браконьєр їх підібрав (зловив), сказавши, що їх маму вбили?. Двох кошенят передали у Київській зоопарк (імовірно хтось оперативно посприяв). Тих, що залишилися зараз перетримують у Їзмаілі і маю надію віддадуть нам у Національний природний парк „Тузлівські лимани“ для випуску у дику природу нацпарку», — зазначив науковець.

Русєв зазначив, що на території парку вже багато років мешкає родина диких котів, тож кошенята зможуть приєднатися до них.

Лісовий кіт (Felis silvestris) є рідкісним видом ссавців в Україні. Його охороняють у Карпатському біосферному та Дунайському біосферному заповідниках, а також у Карпатському національному природному парку. Вага самців сягає 5 кг, самиць — близько 3,5 кг. Характерною ознакою є пухнастий хвіст із чорним кінчиком та смуги на тілі.

У природі ці хижаки живуть у горах, лісах та плавнях, полюють переважно вночі на дрібних гризунів і птахів. Загальна чисельність лісових котів в Україні становить лише 400–500 особин. Навіть виховані з дитинства у неволі, вони залишаються дикими й не піддаються повному прирученню.

