Тримаються дуже сильні морози: де 3 лютого очікується -28°

В Україні у вівторок, 3 лютого, триматимуться сильні морози. Через антициклон утримається суха погода, але саме він приніс холод «прямісінько з Арктики».

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«3 лютого в Україні утримуються дуже сильні морози. Опадів не передбачається. Вночі — ясні зорі, чисте небо, вдень — сонце, яке можна відчути тепліше, хіба що притулившись носом чи лобом до шибки», — зауважує синоптикиня.

Вночі температура повітря опуститься до 28° морозу на південному заході. На півдні та південному сході буде менш прохолодніше — -17…-22°.

Упродовж дня в більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть -14…-20°. У південних областях очікується -4…-11°. Натомість на Закарпатті очікується близько нуля.

Вночі в Києві температура повітря опуститься до 22–25° морозу, а вдень до — 15°. Опадів у столиці не очікується.

За словами синоптикині, послаблення морозів очікується від 5 лютого. Температура повітря суттєво підвищиться, проте з’являться опади і посилиться вітер.

«На календарі — зима. Після очікуваного потепління знову цілком ймовірне серйозне похолодання», — наголосила вона.

Як повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, в Україні лютий розпочався з аномальних холодів, але незабаром мороз ослабне. Загалом, за його словами, перша половина цього місяця майже не відрізняється від зимових характеристик січня. Втім, вже у другій половині місяця можливий початок перебудови на ранньовесняні процеси.