Тримали людей у рабстві: нові деталі злочинної схеми у будинку-інтернаті

Підозрювані в організації схеми

З’явилися нові деталі справи про трудову експлуатацію підопічних психоневрологічного будинку-інтернату. Поліцейські оголосили підозру ще двом працівникам.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Що відомо про справу

За даними слідства, співробітники установи разом із директором закладу організували схему примусової праці. Так, вони використовували людей з інвалідністю, які перебували у вразливому стані. Ще наприкінці 2025 року фігуранти завербували близько десяти підопічних інтернату та змушували їх виконувати різні сільськогосподарські роботи.

У лютому 2026 року поліцейські затримали директора установи. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми) та обрали запобіжний захід.

Вчора, 30 березня, відбулися нові зрушення у резонансній праві. Правоохоронці також повідомили про підозру інженеру з охорони праці за аналогічною статтею. Суд ухвалив рішення про нічний домашній арешт для фігуранта.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні до злочинної схеми.

Як ми писали, на Київщині викрили злочинну групу, яка під виглядом реабілітаційного центру незаконно утримувала людей і змушувала їх до тяжкої фізичної праці. За даними слідства, жертвами стали 58 осіб, яких піддавали психологічному тиску, побоям і навіть вводили седативні препарати. Людей змушували працювати на земельних ділянках, будівництві та заготівлі деревини, а організатори отримували за це гроші. Частині фігурантів повідомлено про підозру, а постраждалим надається допомога.