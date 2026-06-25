Тримали на ланцюгу біля батареї: у Кам’янському мати катувала 7-річного сина

У Кам’янському мати катувала 7-річного сина / © Національна поліція України

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У Кам’янському поліція знайшла 7-річного хлопчика, якого мати ланцюгом прив’язувала до батареї.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Повідомляється, що факт знущання з малолітньої дитини виявили 24 червня ювенальні поліцейські разом із представниками служби у справах дітей під час планової перевірки умов проживання цієї родини.

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«На місці правоохоронці встановили обставини, які свідчать про вчинення щодо дитини протиправних дій: мати привʼязувала дитину металевим ланцюгом до батареї з метою „виховання“. Для документування події було залучено слідчо-оперативну групу», — зазначили у поліції.

За словами поліцейських, щоб захистити хлопчика, його одразу забрали від матері та відвезли до спеціального закладу, де йому допомагають фахівці.

За цим фактом слідчі Кам’янського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України (катування). Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин цієї події.

Нагадаємо, на Закарпатті через кір помер 8-річний хлопчик. Мукачівський міськрайонний суд визнав винною лікарку-інфекціоністку Обласної дитячої лікарні (ОДЛ) м. Мукачевого у скоєнні злочину, що призвів до незворотних наслідків для дитини.

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