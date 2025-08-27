ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
222
2 хв

Тримали позиції 173 дні без підмоги: боєць розповів про жах боїв у Вовчанську

Воду, набої та боєприпаси бійці отримували за допомогою дрона «Баба Яга», який прилітав уночі.

Богдан Скаврон
Бої у Вовчанську

Бої у Вовчанську / © скриншот з відео

Бійці 57-ї бригади Збройних сил України утримували позиції в місті Вовчанську на Харківщині від листопада до квітня. Упродовж 173 днів вони вели бої, отримуючи боєприпаси та харчі лише завдяки дронам, які часом прилітали вночі.

Про це розповів боєць з позивним «Вуду» на YouTube-каналі «Армія Inform».

За його словами, заходити на позиції довелося під мінометним обстрілом ворога та атаками FPV-дронів, які скидали вибухівку. Потім були штурми фактично кожен день. Були випадки, коли росіяни проникали просто в укріплення і починались контактні бої.

«Місто було зруйноване, там були лише руїни і ніде було сховатися. Доводилося перебігати від підвалу до підвалу. Штурми відбувалися майже кожен день. Доводилося вступати в контактні бої на відстані 15 метрів», — розповідав він.

Воду, набої та боєприпаси бійці отримували за допомогою дрона «Баба Яга», який прилітав уночі.

«Їжі було дуже мало. Хліб і ковбасу ділили на трьох, а вода була всього 3-4 пляшки по 0,5 літра. Іноді залишалися без води та їжі на 3-4 дні», — згадує «Вуду».

Довкола позицій були тільки тіла загиблих та міни-пелюстки, які розкидали росіяни.

Підрозділ дуже довго не виводили з позицій. Командири пояснювали, що «над цим працюють». Вижити в цих умовах допомагали вістки від рідних.

«[Коли листи] прийшли — це взагалі неймовірно! Вони в той момент мене дуже сильно підтримували. Коли було важко на душі, я перечитував їх», — згадує боєць.

Коли нарешті прийшов наказ відійти, «Вуду» виявив, що за час боїв схуд з 94-96 кг до 72.

Спогади про пережите у Вовчанську його досі не відпускають. Він досі спить з увімкненим червоним ліхтариком, щоб не залишатись у темряві.

Нагадаємо, у липні російська окупаційна армія намагалася взяти у кільце місто Вовчанськ на Харківщині.

222
