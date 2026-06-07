Тримати позиції «до останнього», забули 20 бійців: омбудсменка про шокувальні випадки на фронті

Військові ЗСУ / © Associated Press

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Питання ротації особового складу на фронті залишається одним із найскладніших для українського війська та потребує додаткової уваги з боку командування.

Про це в інтерв’ю Суспільному заявила військова омбудсменка Ольга Решетілова.

За її словами, ситуації, коли військові перебувають на позиціях понад 40 діб або навіть кілька місяців без ротації, виникають не лише через інтенсивні бойові дії. Однією з причин є неможливість безпечно вивести бійців через загрозливу обстановку, а іншою — несвоєчасне ухвалення відповідних рішень командирами.

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«Коли ми вже бачимо інфільтрацію противника в тил цієї позиції і шляхи відходу цих військовослужбовців стають вужчими й вужчими, а рішення про їхнє виведення з цієї позиції не приймається.

І тоді вони фактично опиняються в оточенні, і виведення стає в принципі неможливим — тільки шляхом розблокування цих позицій, зачисткою, штурмовими діями й так далі», — розповіла вона.

Решетілова зазначила, що в окремих випадках для евакуації військових доводилося залучати штурмові підрозділи, які проводили спеціальні операції для деблокування позицій.

За її словами, такі дії здійснювалися, зокрема, після звернень до офісу військового омбудсмена.

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«Тому що тільки розчистивши шляхи відходу можна було вивести цих військовослужбовців», — пояснила вона.

Омбудсменка також повідомила, що інформація про подібні випадки часто надходила від родичів військових. Крім того, самі бійці іноді виходили на зв’язок напряму, оминаючи командирів, використовуючи Starlink, якщо обладнання залишалося працездатним.

«Або передають сусідні позиції про те, що там знаходиться така-то кількість військовослужбовців, побратими», — зазначила Решетілова.

Вона також розповіла про результати моніторингового візиту до одного з корпусів. Під час перевірки з’ясувалося, що частина командирів навіть не володіла інформацією про окремих військовослужбовців, які продовжували перебувати на позиціях.

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За словами омбудсменки, така ситуація виникла через складну систему підпорядкування, коли військові належали до різних бригад, а надмірна кількість проміжних командних ланок призвела до втрати контролю над ситуацією.

У результаті близько 20 військовослужбовців фактично залишилися поза належним обліком. Для них не планували ротацію, не оформлювали бойові виплати та не організовували належне логістичне забезпечення.

«Якщо хтось пролітав повз і згадував, то скидали їм просто посилки. Там, де панує хаос управлінський, дуже часто таке трапляється», — сказала вона.

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