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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Тривалі повітряні тривоги змінять навчання в школах: уряд визначив нові правила

Перебування дітей і педагогів в укритті під час повітряної тривоги залишається обов’язковим.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Навчання під час тривог

Навчання під час тривог / © ТСН

Уряд України ухвалив рішення щодо організації освітнього процесу під час тривалих повітряних тривог. Школи зможуть поєднувати очне та дистанційне навчання, використовувати облаштовані укриття в інших закладах і гнучко змінювати розклад залежно від безпекової ситуації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

Школи самостійно обиратимуть формат навчання

За словами глави уряду, кожен заклад освіти визначатиме модель організації занять з огляду на безпекову ситуацію, місткість укриття та умови його облаштування.

«Заняття можуть відбуватися в класах, укриттях або поєднувати очний і дистанційний формати», — зазначив Корецький.

Громади мають допомогти школам адаптувати освітній процес до безпекових викликів. Зокрема, їм доручено опрацювати можливість використання інших облаштованих укриттів, у яких можна організувати навчання.

Уряд також наголошує на необхідності гнучких розкладів, щоб родини могли заздалегідь планувати свій день і розуміти, як відбуватимуться заняття.

«Батьки мають заздалегідь знати, як проходитиме навчання, мати можливість планувати свій день, тому розклади повинні бути гнучкими, а формати навчання — прогнозованими», — пояснив прем’єр-міністр.

Які предмети матимуть пріоритет в укриттях

Якщо місткість укриття не дозволяє провести очно всі уроки, школи повинні надавати перевагу окремим освітнім напрямам.

За словами Корецького, пріоритетними будуть предмети математичної, природничої, мовно-літературної, громадянської та історичної освітніх галузей. Інші дисципліни за потреби можна буде вивчати дистанційно.

Такий підхід має допомогти організувати навчання навіть за умов тривалого перебування дітей в укриттях і обмежених можливостей для проведення повноцінних занять.

Якими мають бути шкільні укриття

Уряд окремо визначив вимоги до укриттів у школах, які працюють в очному форматі. Вони повинні бути пристосованими для тривалого перебування дітей і педагогів.

Зокрема, там мають бути облаштовані навчальні місця, належне освітлення, резервне живлення, доступ до інтернету та відповідні санітарні умови.

Виконання рішення щомісяця відстежуватиме Міністерство освіти і науки України.

«Безпека дітей і педагогів залишається безумовним пріоритетом. Під час повітряної тривоги перебування в укритті обов’язкове», — наголосив Корецький.

Нагадаємо, 15 жовтня російська армія атакувала Полтаву безпілотниками. Влучання сталося поблизу одного із закладів освіти в обласному центрі. На щастя, діти перебували в укритті, ніхто не постраждав.

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