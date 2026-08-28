"Тривоги тижнями без відбою": у ЗСУ розкрили нову тактику РФ із застосуванням реактивних дронів

Олексій Гетьман

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Росія змінила тактику атак, вона спрямована на психологічний тиск та створення напруги серед населення. Повітряні тривоги у Києві та інших містах можуть тривати тижнями взагалі без відбою.

Про це у коментарі УНІАН заявив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

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«Ми бачимо, що атаки були переважно реактивними дронами, майже без використання ракет, а дронів вони виготовляють велику кількість — сотні на день, тому такі атаки, можливо, будуть частішими», — сказав він.

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За словами експерта, росіяни намагаються тримати Київ у напрузі, запускаючи невелику кількість реактивних дронів, переважно, тому що з ними важче впоратись, вони більш швидкісні.

Ворог використовує тактику Другої світової війни

«Така тактика відома, це робилося і під час інших війн. Під час Другої світової війни так робили нацисти, вони постійно обстрілювали позиції, постійно обстрілювали якісь міста, не переслідуючи військову ціль, крім тої, щоб тримати в напрузі людей. Там навіть був графік: в якийсь час треба було людині вийти, зарядити гармату, вистрелити і йти далі відпочивати. Така тактика, — щоб у іншої сторони постійно була напруга, щоб постійно щось прилітало, постійно щось відбувалось. В цій тактиці нічого нового немає. Тому, цілком можна припустити, що росіяни будуть використовувати не нову тактику, а іншу», — пояснив Гетьман.

Атаки спрямовані на виснаження населення

На думку експерта, росіяни, вірогідно, хочуть обрати модель атак, за якої дрони будуть залітати постійно.

«Тобто невелика кількість, але постійно. Ми поки що до цього чітко не підготовлені, але знайдемо вихід в цій ситуації», — зауважив він.

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Гетьман нагадав, що за добу, 27 серпня, у Києві було 13 повітряних тривог, що спричинило величезні затори, паралізувало роботу метро.

«Це не тільки нерви псує, неможливо було переїхати з одного місця в інше, людям з роботи на роботу, щось підвезти в магазин і так далі. Це їхня мета», — сказав він.

Ветеран також розповів, що подібні довготривалі атаки можуть бути і надалі, у росіян є достатньо дронів, запускати їх великої проблеми немає, для цього не потрібні складні пускові установки.

Наскільки тривалими можуть стати повітряні тривоги

«Подобається нам це чи ні, але цілком можливо, що повітряна тривога може бути взагалі постійна. Не просто 13 разів, вона може бути постійна. Тижнями, до кінця року може бути тривога, не закінчуватись. Тобто вони можуть так робити, щоб не було відбою, запускати по два-три дрони кожні дві-три години. Щоб не було відбою, щоб залетів один дрон, збили чи не збили, але тривога була», — сказав він.

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Як зазначив Гетьман, повітряна тривога зупиняє роботу багатьох підприємств в Києві, зупиняється рух метрополітену по відкритій місцевості.

«Тобто цілком можливо, що вони спробують робити це, ми припускаємо. Ця імовірність висока, їм нічого не треба додаткового робити, просто налаштувати графік запуску своїх дронів так, щоб вони, скажімо, по одному-два літали кожні півгодини. Це по кількості буде не більше, ніж вони запускають, коли йдуть масовані атаки, навіть менше, якщо порахувати», — розповів він.

Крім того, експерт додав, що для протидії таким атакам, нам потрібно буде використовувати не тільки наземні, а і повітряні засоби протиповітряної оборони, тобто літаки і гелікоптери.

«Наземні групи розташовані безпосередньо на землі, їм буде важко без підтримки з повітря. Тобто їх треба перехоплювати хоча б за декілька десятків кілометрів від Києва, щоб вони тут не падали», — підсумував Олексій Гетьман.

До слова, вчора, 27 серпня, у Києві та області від початку доби пролунало 13 тривог із вибухами, сьогодні, станом на 14:40, — 9.

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